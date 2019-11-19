المنتخب الأولمبي يواجه كوريا بحثاً عن «كأس دبي الدولية»

المصدر: منصور السندي - دبي

يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم، عند الساعة 15:45 عصر اليوم، على استاد شباب الأهلي بالعوير، مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية، في ختام منافسات بطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، المقامة بمشاركة ثمانية منتخبات، هي: الإمارات، السعودية، الأردن، البحرين، العراق، سورية، كوريا الجنوبية وأوزبكستان.

ويكفي المنتخب الأولمبي، الذي يتصدر ترتيب منتخبات المجموعة عن جدارة برصيد تسع نقاط، حصدها بالفوز في مبارياته الثلاث الماضية أمام سورية بهدفين مقابل هدف، وعلى المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، وعلى أوزبكستان بهدفين مقابل هدف، التعادل فقط أمام كوريا الجنوبية للتتويج بلقب البطولة، علماً بأن المنتخب الكوري الجنوبي يحل بالمركز الثاني في ترتيب منتخبات البطولة برصيد سبع نقاط، بعد تعادله الأخير مع المنتخب العراقي 3-3.

وقدم المنتخب الأولمبي مستويات فنية متطورة، خلال ظهوره في هذه البطولة، متفوقاً على منتخبات كبيرة، علماً بأن مشاركة الأبيض في هذه البطولة استعداداً لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في تايلاند يناير المقبل، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية، التي ستقام بالعاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل.

وشهدت الفترة الماضية عملاً مكثفاً للجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب البولندي ماسيج سكورزا، لتجهيز المنتخب بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً نهائيات كأس آسيا، التي يتطلع خلالها الأبيض لتحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية بالتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية على غرار الإنجاز الذي تحقق بالتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية (لندن 2012).

ومنح الجهاز الفني للمنتخب الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، للمشاركة في مباراة أوزبكستان التي شهدت مشاركة 16 لاعباً.

يذكر أن المنتخب الأولمبي خاض مباراته الأخيرة أمام المنتخب الأوزبكي، وهو مكتمل الصفوف بعد انضمام لاعبيه السبعة العائدين من المنتخب الأول، وهم: خليفة الحمادي وجاسم يعقوب ومحمد العطاس وعبدالله رمضان وزايد العامري وعلي صالح ومحمد شاكر.

وتقام مساء اليوم ثلاث مباريات في ختام البطولة، إذ يلتقي المنتخب السوري نظيره البحريني على ملعب ذياب عوانة عند الساعة 15:45، ويتواجه على الملعب ذاته عند الساعة 19:15 المنتخب العراقي مع نظيره الأردني، فيما يستضيف استاد شباب الأهلي في العوير عند الساعة 19:15 لقاء المنتخبين السعودي والأوزبكي.

بوهندي: فوائد الأبيض كثيرة

أكد مدير المنتخب الأولمبي، جمال بوهندي، أن الأبيض خرج بالعديد من الفوائد، من خلال مشاركته في البطولة الدولية الودية، أهمها قيام الجهاز الفني بمنح الفرصة أمام كل العناصر التي تم ضمها للقائمة، بما فيها العناصر التي كانت موجودة مع المنتخب الأول في مباراته أمام فيتنام، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، مشيراً إلى أن الجهاز الفني خاض المباريات الثلاث الماضية بتشكيلات مختلفة، بهدف تجربة اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وأضاف بوهندي أن مباراة اليوم، أمام كوريا الجنوبية، تمثل تحدياً جديداً بالنسبة للاعبين نحو مواصلة العروض الرائعة، التي قدموها في البطولة، وتتويج مجهودهم بإحراز نتيجة إيجابية تضمن لهم الحصول على لقب البطولة.