لاعب صاعد يقود الأولمبي" لفوز ثمين على المنتخب السعودي

المصدر: منصور السندي- دبي

قاد لاعب المنتخب الأولمبي لكرة القدم الصاعد محمد راشد الحمادي المنتخب لفوز ثمين على نظيره المنتخب السعودي بهدفين نظيفين " 5" و23" خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين، أمس على استاد شباب الأهلي في العوير ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة التي تستمر مبارياتها حتى 19 الجاري بمشاركة ثمانية منتخبات في إطار استعدادات المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند يناير المقبل المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020

ويعد هذا الفوز الثاني للمنتخب الأولمبي بعدما كان قد فاز في المباراة الأولى على نظيره المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده الى ست نقاط، فيما تعد هذه الخسارة الثانية للمنتخب السعودي بعدما خسر في المباراة الأولى أمام منتخب كوريا الجنوبية.

وتألق محمد الحمادي الذي سجل هدفي الفوز في المرمى السعودي بشكل لافت خلال المباراة وبدأ متفاهما مع بقية زملائه في الخط الامامي خصوصا الثنائي محمد جمعة الملقب بـ “بيليه" وطحنون حمدان، فيما قدم المنتخب الأولمبي مباراة كبيرة واستحق الفوز الكبير.

ومثلت المباراة تجربة مفيدة للمنتخبين للاستحقاقات المقبلة خصوصا المنتخب الأولمبي الذي يسعى مدربه البولندي ماسيج سكورزا لتجهيز المنتخب بشكل جيد لنهائيات آسيا المقبلة التي تمثل تحديا كبيرا للمنتخب الإماراتي في تحقيق إنجاز جديد على غرار الإنجاز الذي حققه المنتخب الأولمبي في 2012 بالتأهل الى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

وأظهر المنتخب الأولمبي تفوقا واضحا في المباراة وسيطرة على ميدانية مجريات اللعب وتفاهم كبير بين لاعبيه.

وفي المقابل فقد حاول المنتخب السعودي في الشوط الثاني العودة الى أجواء المباراة واستعادة توازنه بعد تأخره بهدفين دون رد في الشوط الأول وقاد كل من ايمن شفيق وعبد الرحمن عبد الله وسامي خليل أكثر من محاولة على جبهة المنتخب الأولمبي لكنها افتقدت للتركيز الجيد واللمسة الأخيرة.