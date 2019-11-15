مدرب منتخب الإمارات يكشف أسباب الخسارة أمام فيتنام

المصدر: هانوي-الإمارات اليوم

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الهولندي فان بيرت مارفيك أنه ورغم أن نتيجة مباراة المنتخب مع فيتنام التي اقيمت اليوم الخميس وأنتهت بخسارة المنتخب بهدف دون رد ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ،لم تكن جيدة بالنسبة له الا أن عليهم دائما في كرة القدم تقبل الخسارة والعمل للمرحلة المقبلة، معتبرا أن البطاقة الحمراء التي تلقاها مدافع المنتخب خليفة الحمادي في الشوط الأول غيرت مجريات المباراة.

وقال مارفيك"قدمنا مباراة جيدة وافتقدنا اللمسة الأخيرة أمام المرمى وخلقنا العديد من الفرص وكنا قريبين من التسجيل في الكثير من أوقات المباراة، لقد جعلنا الخصم يتراجع وباتوا يعتمدون على الهجمات المرتدة".

وأضاف في المؤتمر الصحافي عقب المباراة" طرد خليفة الحمادي أثر كثيرا على المنتخب ومثل نقطة تحول في المباراة".

وتابع مارفيك" لا اريد أن اتحدث عن التحكيم، لا أدري ماذا حدث، رأيت اللقطة في الفيديو بين شوطي المباراة، خليفة لم يدفع لاعب منتخب فيتنام لكنهما التحما معا في البحث عن الكرة وسقطا معا أيضا ولا أعتقد أن خليفة تعمد ايقافه ولكن للأسف في هذه التصفيات لا توجد تقنية الفيديو حتى نعود لمعرفة الأمر، لكن لماذا اتخذ حكم اللقاء هذا القرار لا أدري".

وعن حظوظ المنتخب بعد هذه الخسارة أوضح ما زال لدينا مباريات سنخوضها بعزيمة وإصرار كبيرين، هناك نقاط ما زالت في الملعب وعلينا أن نقاتل على أي نقطة ".

وأكمل مارفيك" بالتأكيد النتيجة مخيبة للآمال ولكن هناك دائما جانب مشرق وهو الأداء المميز للاعبين، ما زالت فرصتنا قائمة في العبور إلى المرحلة المقبلة.

وبسؤاله عن هل مدى تأثر المنتخب الى جانب طرد الحمادي ،بتراجع مستوى بعض اللاعبين مثل أحمد خليل وعمر عبد الرحمن الذين فضل سحبهما في الحصة الثانية قال" هذا غير صحيح ، لقد قدم عموري وخليل مباراة جيدة ، يجب أن يتفهم الجميع أنهما حاليا لا يستطيعان أن يكملا 90 دقيقة ، لقد خضنا المباراة في ظروف صعبة للغاية كما أن فريقنا يفتقد لجهود عدد مقدر من اللاعبين مثل علي مبخوت وأحمد برمان وخليل إبراهيم ، كما لم يستطع علي سالمين المشاركة أيضا ، ولا ننسى اننا خضنا 60 دقيقة من اللقاء بعشرة لاعبين أمام خصم عنيد وجماهيره تملأ الملعب لكن رغم ذلك على أن أشيد باللاعبين لقد قدموا أداء جيد وهناك لاعبون برزوا بشكل جيد وتطور مستواهم كثيرا في هذا اللقاء وهذا أمر جيد مثل وليد عباس وخليفة الحمادي قبل الطرد وعبد الله رمضان وبرغش والعطاس الذي خرج مصابا".

وشدد مدرب المنتخب بأن عليهم التمسك بالأمل والعمل بجد لمواصلة المشوار، مؤكدا ثقته الكبيرة في اللاعبين وفي قدرتهم على تحقيق الأفضل في المباريات المقبلة.

وأشاد مارفيك بمنتخب فيتنام، واصفا إياه بأنه منتخب مميز ويلعب بطريقة مميزة ولديه فرصة كبيرة حاليا في العبور إلى المرحلة المقبلة.