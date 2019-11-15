الإمارات في المجموعة الأولى بـ «خليجي 24»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أسفرت قرعة النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24)، التي سحبت أمس في العاصمة القطرية الدوحة، عن تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة على مجموعتين متوازنتين بالدور الأول للبطولة.

ووضعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات قطر واليمن والعراق، فيما وضع المنتخب العماني حامل لقب البطولة على رأس المجموعة الثانية، التي ضمت معه منتخبات السعودية والكويت والبحرين.

وتمت إعادة إجراء القرعة بعد قرار اتحادات السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في هذه النسخة. وطبقاً للقرعة الجديدة، ضمت كل مجموعة ثلاثة منتخبات سبق لها الفوز باللقب، فيما لم يحصل الفريق الرابع على اللقب من قبل، حيث لم يسبق للبحرين واليمن الفوز باللقب الخليجي. وتقام فعاليات البطولة من 26 الشهر الجاري إلى الثامن من ديسمبر المقبل.