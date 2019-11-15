نحتاج «12 نقطة».. حتى نشرب «قهوة التأهل»

المصدر: منصور السندي - دبي

تضاءلت حظوظ المنتخب الوطني لكرة القدم في التأهل، بعد الخسارة المفاجئة أمس، أمام مضيفه منتخب فيتنام، بهدف دون رد في ختام مرحلة الذهاب من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وظل المنتخب في المركز الثالث بست نقاط في المجموعة السابعة من انتصارين وهزيمتين، في المقابل عززت فيتنام الصدارة بالنقطة العاشرة، وتايلاند في الوصافة بسبع نقاط، بعد تعرضها لخسارة من ماليزيا 2-1.

وتعد هذه الهزيمة الثانية للأبيض في التصفيات الحالية، بعد الخسارة من تايلاند، وبات في حاجة إلى الفوز في كل مبارياته في مرحلة الإياب من خلال حصد 12 نقطة متاحة، حيث سيستقبل في الإمارات تايلاند وفيتنام وماليزيا، بينما يخرج لملاقاة إندونيسيا. وستسمح العلامة الكاملة للأبيض في الإياب من تصدر المجموعة السابعة، بانتظار إن كانت ستخدمه نتائج فيتنام وتايلاند.

يذكر أن متصدرو المجموعات الثمانية في التصفيات الحالية يتأهلون إلى المرحلة النهائية، ترافقهم أربعة منتخبات من أفضل الثواني.

ودخل المنتخب المباراة من دون شخصية حقيقية على أرض الملعب، حيث ظهر عجز المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، عن إيجاد حلول حقيقية تعوض النقص الهجومي، بسبب غياب الهداف علي مبخوت نتيجة الإيقاف.

وواجه المنتخب ظروفاً صعبة، ومشكلات كبيرة في الملعب، خصوصاً بعدما أكمل المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد المدافع خليفة الحمادي (37)، على إثر لعبة مشتركة مع لاعب فيتنام تين لين في المنطقة الخطرة.

وعانى الأبيض كذلك نتيجة غيابات مؤثرة أخرى، بينها علي سالمين وأحمد برمان، في المقابل كانت أبرز التغييرات في التشكيلة الأساسية للمدرب مارفيك، دخول عبدالله رمضان أساسياً لأول مرة.

وعلى الرغم من أن الطرد زاد من متاعب المنتخب ومدربه مارفيك في المباراة، إلا أن المشكلة الكبرى التي واجهها الأبيض، كانت المستوى المتواضع الذي ظهرت عليه أغلب العناصر المؤثرة في المنتخب، على غرار المهاجم أحمد خليل، وأيضاً عمر عبدالرحمن.

وأنهى المنتخب الفيتنامي الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد، سجله تين لين نغوين «44» ومنحه ذلك أفضيلة في المباراة، فيما غابت الحلول وصناعة اللعب عند لاعبي الأبيض، خصوصاً من قبل أحمد خليل وعموري.

ودفع مدرب المنتخب مارفيك بتشكيلة ضمت الحارس خالد عيسى، وفي الدفاع خليفة الحمادي ووليد عباس ويوسف جابر ومحمد برغش، وفي الوسط عبدالله رمضان ومحمد العطاس وعمر عبدالرحمن، بينما ضم الخط الأمامي بندر الأحبابي وجاسم يعقوب وأحمد خليل.

بدأ المنتخب الفيتنامي المباراة بشكل منظم، خاصة في الناحية الدفاعية، وهدد مهاجموه مرمى الأبيض بالعديد من الكرات المحاولات الخطرة. وقاد فيتنام أكثر من محاولة عن طريق تين لين ونغوين كوان هاي المحترف في الدوري البلجيكي، لكن دفاع المنتخب ومن خلفه خالد عيسى تصدى لها.

وغابت خطورة الأبيض أغلب فترات الشوط الأول، الذي لم يشهد تهديداً حقيقياً من قبل مهاجمي المنتخب، إذ افتقد الروح الجماعية والتفاهم والانسجام في أرضية الملعب.

وقاد عموري أول محاولة للأبيض «24»، عندما مرر كرة سريعة إلى بندر الأحبابي المنطلق بسرعة نحو المرمى، لكن الدفاع الفيتنامي تصدى لها. وسنحت لأحمد خليل فرصة للوصول الى الشباك الفيتنامي «32»، لكنها لم يستغلها بالشكل المطلوب.

وضاعف خروج خليفة الحمادي مطروداً بالبطاقة الحمراء في الشوط الأول من مسؤولية لاعبي المنتخب، لاسيما خط الدفاع.

واضطر مارفيك إلى إجراء تغيير في طريقة اللعب بعد طرد الحمادي، إذ قام بإرجاع محمد العطاس للعب في قلب الدفاع في مكان خليفة الحمادي. وضاعف إنهاء المنتخب الفيتنامي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، وكذلك النقص العددي من معاناة الأبيض، بينما لم تظهر خطورة أحمد خليل.

بدأ المنتخب الشوط الثاني وهو في حالة ارتباك واضح لعدم وجود مهاجم صريح في الخط الأمامي، بعد قيام مارفيك بسحب أحمد خليل والدفع بخلفان مبارك منذ الدقيقة 55، وبدأ عموري يتقدم للقيام بدور المهاجم.

وعانى المنتخب كثيراً بعدما أخفق في الوصول إلى شباك فيتنام، وحاول مارفيك إيجاد الحلول المناسبة، وإنقاذ الموقف والخروج من هذا المأزق.

ومع مرور الوقت سريعاً بدأت معاناة المنتخب في المباراة تزداد دون وجود حلول من قبل مارفيك، ويحل زايد العامري بديلاً لعموري «80».

- الأبيض فشل في الاستفادة من خسارة تايلاند من ماليزيا.. وأنهى الذهاب بفوزين، وخسارتين.

- المنتخب مطالب بالفوز

على تايلاند وفيتنام

وماليزيا وإندونيسيا

في الإياب، من أجل

الحفاظ على فرصة

التأهل في المونديال.