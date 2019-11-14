«التنانين الذهبية» خطر جديد على الأبيض

المصدر: أحمد طارق - دبي

يحل المنتخب الوطني لكرة القدم ضيفاً على منتخب فيتنام، في الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، غداً، على استاد ماي دينه، ولن يكون أمام «الأبيض» سوى تحقيق الفوز، لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام تايلاند بهدفين مقابل هدف.

وعلى الرغم من التفوق التاريخي لـ«الأبيض» على فيتنام، فإن المنتخب الملقب بـ«التنانين الذهبية» يشكل خطراً جديداً على المنتخب الوطني، خصوصاً بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها الكرة الفيتنامية في آخر عامين، بعد التألق الكبير الذي حققته في البطولات الآسيوية بمختلف الفئات، منذ التعاقد مع المدرب الكوري الجنوبي، بارك هانغ سيو، في 2017.

وتخطت كرة القدم الفيتنامية فترة صعبة، بعدما كانت غارقة في المشكلات وفضائح ترتيب نتائج المباريات بسبب المراهنات، والتي تورط فيها لاعبون كبار سابقون وحاليون، وآخرها كان عام 2015، والتي سجن على أثرها اللاعب الدولي السابق تران مانه 30 شهراً، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الآخرين.

وعقب الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب فيتنام في كأس آسيا 2019، بالتأهل لربع النهائي، حافظ اتحاد الكرة المحلي على استقرار الفريق، بالإبقاء على المدرب الكوري بارك هانغ سيو، وأبرز اللاعبين الذين شاركوا في البطولة القارية، ليحصد الفريق ثمار الاستقرار بالتألق في التصفيات الحالية، بتصدر لائحة ترتيب المجموعة السابعة برصيد سبع نقاط، متساوياً بالرصيد نفسه مع تايلاند.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لنهائيات كأس آسيا 2023، والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022.

وشهدت الكرة الفيتنامية تطوراً كبيراً آخر عامين، بعدما أحدثت مفاجأة غير متوقعة بحصد منتخبها الأولمبي مركز الوصافة في كأس أمم آسيا 2018، تحت 23 عاماً في الصين، إذ تفوق منتخب فيتنام على منتخبات: سورية والعراق وقطر، وخسر بصعوبة في النهائي من أوزبكستان بهدفين مقابل هدف، بينما تألق أبرز موهبة في الكرة الفيتنامية بالسنوات الماضية، وهو الهداف نغوين كوانغ هاي، الذي سجل خمسة أهداف.

وواصل «التنانين الذهبية» التوهج الآسيوي، بعدما نجح للمرة الأولى في حصد المركز الرابع بدورة الألعاب الآسيوية 2018 في جاكرتا، بينما بلغ ذروة التألق في كأس آسيا 2019، بالتأهل لربع النهائي.

ويعد لاعب الوسط الموهوب، نغوين كوانغ هاي، من أبرز لاعبي الجيل الجديد، الذي كان مشاركاً بفاعلية في مونديال الشباب 2017.

ويمتلك كوانغ (24 عاماً) خبرة كبيرة، بعدما بات ثاني لاعب فيتنامي ينتقل إلى قارة أوروبا، بعد المهاجم المخضرم لي كونغ فينه (33 عاماً)، المنتقل لفريق ليتشويس البرتغالي في 2009، بينما انضم كوانغ إلى سينت ترويدينس البلجيكي، في يونيو الماضي، إذ خاض أكثر من تجربة احترافية في آسيا من أجل تحقيق حلم اللعب في أوروبا، بعدما لعب في 2016 بالدوري الياباني للدرجة الثانية مع فريق ميتو هوليهوك، قبل أن ينتقل في 2019 إلى الدوري الكوري الجنوبي مع فريق أنتشيون يونايتد.

يذكر أن نغوين كوانغ هاي خاض مع فيتنام 33 مباراة دولية، سجل خلالها ثمانية أهداف، منها هدفان في كأس آسيا 2019، بمرمى العراق، بدور المجموعات، والأردن بدور الـ16.