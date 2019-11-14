مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يطلق سباقات تمهيدية للهجن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أمس، إطلاق سباقات تمهيدية استعداداً لماراثون اليوم الوطني للهجن الذي سيُقام في شهر فبراير المقبل، بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للهجن العربية الأصيلة، بهدف دعم متسابقين من سن الـ30 وما فوق وتشجعيهم على الاستعداد مسبقاً واختبار قدراتهم والتأكد من جاهزية المطيّة التي ستتسابق في الماراثون.

وسيُقام السباق التمهيدي الأول في منطقة المرموم يوم 22 الجاري، في الساعة الرابعة مساءً لمسافة أربعة كيلومترات، وسيقام السباق التمهيدي الثاني قبل موعد ماراثون اليوم الوطني للهجن بـ20 يوماً.

من جانبها، أكدت مدير إدارة البطولات في المركز سعاد إبراهيم درويش، أهمية «تضمير» الهجن قبل السباق، وقالت: «يعد التضمير ركناً أساسياً في التدريبات قبل خوض غمار السباق الرئيس على ظهور الهجن، ونجدها تختلف من راكب لآخر ومن دولة إلى غيرها، لكنها لا تؤتي ثمارها سوى عند خط النهاية، ولمساعدة المتسابق على معرفة جاهزية المطيّة من حيث السرعة واللياقة ورفع مستوى أداء الراكب قبل السباق، أطلقنا هذا العام سباقين للتمهيد للماراثون الرئيس ورصدنا جوائز قيّمة لخوض هذين السباقين بقيمة إجمالية تبلغ 100 ألف درهم، وحدّدنا أن يكون المتسابقون من عمر 30 عاماً فما فوق لإعطاء هذه الشريحة فرصة للمنافسة وبناء الثقة لديهم، وهناك سباقات لمن تبلغ أعمارهم دون سن الـ30».