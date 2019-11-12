الظفرة ومينسك يتأهلان إلى نصف نهائي «دولية أبوظبي لليد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حقق الظفرة فوزه الثاني في بطولة أبوظبي الدولية لكرة اليد، بعدما تغلب على الجزيرة 25-22، ليضمن تأهله من المجموعة الأولى إلى نصف النهائي، في البطولة المقامة حالياً على ملعب صالة نادي الجزيرة، حتى 16 الجاري.

وفي المجموعة نفسها حقق فريق سكا مينسك البيلاروسي فوزه الثاني، بعدما تغلب على الوحدة 39-22، ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الظفرة، خصوصاً أن الفريق البيلاروسي كان قد فاز في الجولة الأولى على الجزيرة 35-28، إذ ستحسم مواجهة مينسك مع الظفرة اليوم، صدارة المجموعة.

من جهته، قال مدرب الظفرة محمد حسن، في تصريحات صحافية، إن البطولة جاءت في التوقيت المناسب، بعد فترة توقف 43 يوماً للدوري، ما سمح للفريق بخوض أربع مباريات ودية والتجهيز بشكل جيد لخوض المنافسات، لافتاً إلى أن البطولة مميزة وتضم فرقاً عالية المستوى، وان هذا الاحتكاك سيكسب لاعبيه مزيداً من الخبرة والاستعداد بالشكل الأمثل للدوري.

وأوضح أن فريق كرة اليد في الظفرة تم تكوينه بعد التعاقد مع مجموعة مع اللاعبين المميزين من بعض الأندية، إذ يضم حازم الميناوي ضمن فئة المقيمين، إضافة إلى لاعب منتخب مصر طارق خورشيد.