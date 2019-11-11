103 دارسين في دورة اعتماد مدربي وإداريي الكاراتيه

المصدر: جوني جبور- دبي

اختتمت، أول من أمس، دورة اعتماد مدربي وإداريي الكاراتيه للموسم الجديد، وسط مشاركة 103 دارسين من 40 نادياً ومركزاً في الدولة، خضعوا للدورة التي أقيمت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، واطلعوا خلالها على التعديلات الجديدة والشروط الفنية والتنظيمية لبطولات موسم 2019-2020، بجانب التعديلات الأخيرة ونظم وقوانين الاتحاد الدولي للعبة

وشهد ختام الدورة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، والأمين العام للاتحاد راشد آل علي، والأمين العام المساعد، حميد شامس، ومدير الاتحاد الخبير الدولي، محمد عباس، وعضو إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة، أيوب شكري، والسكرتير الفني للاتحاد، الخبير الدولي هشام سري.

واستعرض هشام سري، على مدار المحاضرتين الأولى والثانية شرحاً مفصلاً عن التعديلات الجديدة، والشروط التنظيمية لبطولات الكاراتيه، فيما تولى الحكم الدولي نائب رئيس لجنة الحكام جابر الزعابي، والحكم الدولي عضو لجنة الحكام في الاتحاد، محمد بلحسن، شرح أهم التعديلات في قانون الاتحاد الدولي لكل من منافسات الكوميتيه والكاتا.