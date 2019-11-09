منتخب الشاطئية يلعب مع روسيا على «البرونز» اليوم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

اكتفى منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، باللعب على الميدالية البرونزية في بطولة القارات، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمشاركة ثمانية منتخبات، ويُسدل الستار على منافساتها اليوم، على شاطئ «كايت بيتش» بمنطقة أم سقيم في دبي.

وخسر المنتخب بصعوبة بالغة، أمس، أمام نظيره الإيراني (حامل اللقب)، بركلات الترجيح 3-4، في الدور نصف النهائي، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسيلاقي المنتخب الوطني نظيره الروسي، الذي خسر - في مفاجأة من العيار الثقيل - أمام إسبانيا في المرحلة نفسها من البطولة 2-4، عند الـ6:45 مساءً.

وقدم الأبيض أداءً بطولياً، إذ دخل مواجهته أمام إيران بشجاعة هجومية واضحة، وضاعت من لاعبيه فرصتان للتقدم: الأولى من ضربة رأس علي كريم، مرت بمحاذاة القائم، والثانية من تسديدة وليد محمد، التي أبعدها الحارس إلى ضربة ركنية.

لكن الفريق الإيراني حاول أن يرد عن طريق مصطفى كياني، من ضربة رأس أبعدها بصعوبة الحارس محمد الجسمي.

وكانت أخطر الفرص على المنتخب، عندما أخطأ وليد بشر في إعادة الكرة إلى الحارس، ليقطعها محمد مختاري، لكنه أضاع الفرصة بغرابة شديدة، والمرمى مفتوح على مصراعيه، ثم استقبل بعدها الأبيض هدفاً من تسديدة مباغتة من الحارس الإيراني حميد زاده، خدعت الجسمي وسكنت شباكه.

واندفع لاعبو الإمارات في الشوط الثاني، إذ أجبر الإيرانيون على التراجع أمام مرماهم، الذي نجح حارسهم في إنقاذ شباكه من هدف التعادل عن طريق وليد محمد.

وحال تألق الحارس الإيراني، مجدداً، دون تعادل الأبيض من تسديدة الحارس محمد الجسمي، والتي أكملها وليد بشر في المرمى، لكن زاده تصدى للعبة.

وفي الشوط الثالث والأخير، كادت الأمور أن تزداد صعوبة على الأبيض، بعدما استغل مختاري خطأ دفاعياً، وسدد كرة ضربت القائم.

وأضاع هشام منتصر أخطر فرص الأبيض في هذه المرحلة من المباراة، رغم انفراده التام بالمرمى، لكن القائد وليد محمد استطاع أن يعود للواجهة من جديد، بتسديدة من مسافة بعيدة، لم يرها الحارس الإيراني إلا في الشباك، ليذهب بعدها الفريقان للوقت الإضافي، قبل أن تحسم ركلات الترجيح تأهل المنتخب الإيراني.

من جهة أخرى، يلعب منتخبا مصر واليابان، عند الـ5:30 من مساء اليوم، لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، وتسبقها مواجهة إيطاليا مع المكسيك لتحديد صاحبي المركزين السابع والثامن في البطولة.