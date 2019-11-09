منتخب الشباب يخسر أمام قيرغيزستان في تصفيات آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خسر منتخب الشباب أمام نظيره قيرغيزستان بهدفين دون ردّ، أمس، في إيران ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة.

وتجمد رصيد الأبيض عند ثلاث نقاط حصل عليها بالفوز على نيبال في الجولة الماضية بأربعة أهداف نظيفة.

وعلى الرغم من الخسارة إلا أن المنتخب يسعى للحفاظ على حظوظه في التأهل، من خلال التفوق على صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإيراني خلال المواجهة التي ستجمع المنتخبين غداً في ختام مباريات المجموعة الرابعة في هذه التصفيات، إذ ستحدد نتيجة المباراة مصير منتخب الشباب في هذه التصفيات.