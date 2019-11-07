«عموري» يعود ويتفوق على أفضل لاعب في الدوري.. وبالأرقام

المصدر: أحمد طارق - دبي

شكّلت عودة لاعب المنتخب الوطني، عمر عبدالرحمن، للمشاركة أساسياً في دوري الخليج العربي، زخماً كبيراً، خصوصاً بعدما ظهر بمستوى جيد جداً، في مباراة الجزيرة مع العين في الجولة السادسة، التي انتهت بالتعادل من دون أهداف، لكن برز «عموري» كأحد أفضل اللاعبين في المباراة، رغم الضغط الكبير الذي تعرض له، كونه لعب للمرة الأولى أمام فريقه السابق، بحضور كبير من الجمهور العيناوي.

وجاء تألق «عموري» ليجعل الجهاز الفني للمنتخب الوطني يشعر بالسعادة، لاستعادته جزءاً كبيراً من لياقته ومستواه، بينما في المقابل بات أفضل لاعب في دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، خلفان مبارك، أكبر المتضررين من عودة عمر عبدالرحمن، واللعب معه في فريق واحد، خصوصاً أنه مع مشاركة «عموري» أساسياً للمرة الأولى مع الجزيرة في مباراتي اتحاد كلباء والعين، بات مبارك احتياطياً، وشارك في الشوط الثاني.

وحصد خلفان مبارك لقب أفضل لاعب إماراتي في دوري الخليج العربي، في النسخة الماضية، بعدما تألق مع نادي الجزيرة، وكان أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، إذ تفوق على كل من علي مبخوت وشاهين عبدالرحمن، وسيف راشد وماجد سرور، ويوسف جابر وسهيل المنصوري، وأحمد خليل وماجد حسن ويعقوب البلوشي.

وكان أبرز ما يميز مبارك هو صناعته للأهداف لعلي مبخوت، بينما وفقاً لأرقام أفضل لاعب في الدوري، وزميله في «فخر أبوظبي» عمر عبدالرحمن، بات «عموري» الأكثر تفوقاً على مبارك من ناحية صناعة الفرص، وفي جميع الأرقام بشكل عام، باستثناء أن خلفان مبارك أحرز هدفين بينما لم يحرز اللاعب المنضم من الهلال السعودي أي أهداف حتى الآن.

وشارك عمر عبدالرحمن في ست مباريات منذ بداية الموسم مع الجزيرة، في كل المسابقات، كان منها ثلاث مباريات بدأ أساسياً، مقابل خمس مباريات شارك فيها خلفان مبارك، كان في مباراتين فقط أساسياً.

وتفوق «عموري» في الإحصائية الخاصة بصناعة الأهداف، بعدما صنع 18 فرصة منذ بداية الموسم، بينما صنع مبارك سبع فرص فقط، وفقاً للإحصاءات التي نشرها الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين.

خالد عبيد: تراجع أرقام خلفان مبارك أمر طبيعي

أكد مدير فريق الكرة السابق في نادي النصر، خالد عبيد، أن وجود عمر عبدالرحمن وخلفان مبارك في صفوف الجزيرة، يعد مصدر قوة لـ«فخر أبوظبي»، لافتاً إلى أن تراجع أرقام أفضل لاعب في الموسم الماضي، يعد أمراً طبيعياً.

وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم» إن عمر عبدالرحمن يمتلك خبرة كبيرة، مبيناً أنه بدأ يستعيد جزءاً كبيراً من مستواه، وأوضح: «عموري يتفوق في جانب الخبرة على خلفان مبارك، بينما يحتاج إلى المشاركة أساسياً بسبب غيابه فترة طويلة عن الملاعب، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال تجربته مع الهلال السعودي».

وأضاف: «مدرب الجزيرة يستطيع الاستفادة منهما في العديد من المباريات، بسبب أن عدداً كبيراً من الأندية يلعب بطريقة دفاعية أمام (فخر أبوظبي)، ويعد هذا الثنائي الأكثر قدرة على صناعة الفارق، ويمتلك الحلول الفردية التي تمنح الإضافة للفريق».