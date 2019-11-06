الوزيرة كيرستي تكشف أسرارها الرياضية في مؤتمر «الإبداع الدولي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن مشاركة البطلة الأولمبية ووزيرة الرياضة في جمهورية زيمبابوي، كيرستي كوفنتري، للتحدث عن أسرارها الرياضية وتجربتها الغنية في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي، الذي ستنظمه الجائزة، 18 الجاري، في فندق هيلتون الحبتور، تحت شعار «التسامح والسلام في الرياضة».

ويأتي اختيار الوزيرة الرياضية الشابة والبطلة الأولمبية، وفقاً للجنة المنظمة «كونها من الشخصيات المؤثرة في وطنها وفي قارة إفريقيا والعالم، وتعمل دائماً على ترسيخ القيم النبيلة للرياضة، والاستفادة من مكانتها في المجتمع لخدمة شباب وطنها، والارتقاء بمستوى حياتهم بشكل عام وبالرياضة على نحو خاص».

وأعلنت كيرستي اعتزالها رياضة السباحة بشكل نهائي، بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، بعد مسيرة حافلة على المستويين الأولمبي والعالمي، حيث تعتبر أفضل سباحة إفريقية، وواحدة من أفضل السباحات في التاريخ، كونها توجت بسبع ميداليات في تاريخ الألعاب الأولمبية، من بينها لقبان أولمبيان في 200 متر على الظهر، وهي المسافة التي تعتبر من تخصصها، كما بلغ رصيدها في بطولات العالم 13 ميدالية.

وتعد كيرستي من أهم الرموز الرياضية العالمية، وبعد اعتزالها السباحة اختيرت لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية كممثلة للرياضيين، وعضوية هيئة اللجنة الأولمبية الإفريقية، وعضوية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتعتبر كيرستي رمزاً لزيمبابوي، وقد وصفت في بلدها بالكنز الإفريقي والرمز الرياضي لإفريقيا، وقد ابتعدت عن السياسة لفترة قبل أن تتولى منصب وزيرة الشباب والرياضة، لقيادة هذا القطاع المهم في وطنها، من خلال رعاية الشباب ونشر ممارسة الرياضة بين فئات المجتمع، ومنح المزيد من الرعاية للرياضيين في هذا الوطن الغني بالثروات الطبيعية والطاقات الشبابية والمواهب الرياضية، كما تكرس وقتها دوماً لتصنع فرقاً في مجتمعها وفي الرياضة حول العالم، حيث تشتهر كيرستي أيضاً بأنشطتها الخيرية وحبها للرياضة والأطفال والحياة البرية والبيئة.

وأعلنت الأمانة العامة للجائزة عن توجيه الدعوات لقيادات الاتحادات والمؤسسات الرياضية وصناع القرار، وجميع العاملين في القطاع الرياضي عموماً، والجامعات، لحضور المؤتمر، كما وجهت دعوة خاصة لاتحاد الإمارات للسباحة ولاعبي منتخب الإمارات للسباحة، لحضور المؤتمر ولقاء الوزيرة والبطلة الأولمبية الشهيرة، والاستفادة مما ستطرحه في حديثها أثناء المؤتمر.

جدير بالذكر أن جلسات المؤتمر سيتم بثها على الهواء مباشرة عبر قناة دبي الرياضية، وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي، والموقع الرسمي للجائزة.

كيرستي كوفنتري

تعتبر بين أفضل السباحات في التاريخ، بعد أن توجت بسبع ميداليات في الألعاب الأولمبية، و13 ميدالية في بطولات العالم.