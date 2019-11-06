تجديد رعاية «مياه زلال» لنادي الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نجحت شركة نادي الشارقة للاستثمار (استثمار)، في مواصلة الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، من خلال تجديد عقد الرعاية للنادي، مع مصنع مياه زلال، للعام الثاني على التوالي. وتقوم «مياه زلال» بموجب هذا العقد بتوفير كل احتياجات إدارات وشركات نادي الشارقة الرياضي، من المياه طوال مدة سريان التعاقد.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس شركة الشارقة للاستثمار، إبراهيم الجروان، في تصريح صحافي، إن تجديد الرعاية يؤكد الثقة المتبادلة بين الطرفين، متمنياً مواصلة التعاون مع الهيئة في ما يعود بالنفع على الطرفين.

في جانب آخر، يقول الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إن إدارة مصنع مياه زلال، التابع للهيئة، تعكس التزام المصنع بدعم المواهب الرياضية، والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الرياضية، بهدف تعزيز ونشر الثقافة الرياضية بين فئات المجتمع كافة، وسيكون له الأثر الإيجابي في ترسيخ المسؤولية المجتمعية، وتطوير مستوى الأداء.