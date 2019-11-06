المصدر: دبي - الإمارات اليوم

متابعون

قرر لاعب، بأحد أندية دوري الخليج العربي، استخدام ميزة الإعلانات المدفوعة القيمة في تطبيق «إنستغرام»، من أجل الحصول على متابعين جدد لحسابه الشخصي، لكن خطوته قوبلت بالانتقادات اللاذعة من قِبَل متابعيه.

منصب

ينتظر المسؤول الرياضي الكبير الضوء الأخضر من الجهات المختصة للترشح لرئاسة اتحاد لعبة جماعية، علماً بأن هذا المسؤول حقق نجاحات كبيرة في الجهة الرياضية التي يتولى إدارتها حالياً، ويأمل أن تتم مكافأته بشغل منصب رئيس الاتحاد المعني.

فيديو

اثار مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي الجزيرة اهتمام الجماهير بسبب ما احتواه من طرافة، إذ يختبر مدافع الفريق محمد فوزي معرفة زميله كوسانوفيتش، لبعض من الكلمات العربية، وبدأ اللاعب الصربي ملماً بعدد من الكلمات بالعربية.