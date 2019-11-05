المرحلة الصينية تمنح زورق «أبوظبي 5» صدارة مونديال «إكس كات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حقق زورق أبوظبي 5، بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، المركز الثاني ووصافة المرحلة الصينية من بطولة العالم لزوارق إكس كات، أول من أمس، في مدينة شنغهاي الصينية، وحل زورق أبوظبي 4، بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي بالمركز الثالث ضمن السباق، في حين حصد لقب المرحلة زورق مارتيمو الأسترالي 12، بقيادة توم باري كوتر وروس ويلتون.

ورفع زورق أبوظبي 4، بهذه النتيجة، رصيده من النقاط إلى النقطة 144، كي يبقى في صدارة الترتيب العام للبطولة، ويتفوق في مضمار المنافسة، في حين يحل ثانياً بالترتيب مع نهاية هذه الجولة زورق شرطة دبي 3، بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي ورصيده 139 نقطة، بينما قفز مارتيمو إلى المركز الثالث برصيد 137 نقطة، وفي الوقت ذاته عزز زورق أبوظبي 5 حظوظه في المنافسة على البطولة بالوصول إلى المركز الرابع في الترتيب العام وبرصيد 113.