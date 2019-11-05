الجولة السادسة تحقق أمنية محارب السرطان.. وتكرّم صاحب أفضل لقطة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت الجولة السادسة من دوري الخليج العربي تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات، التي أقامتها رابطة المحترفين، ضمن مشروع تطوير تجربة يوم المباراة الذي أطلقته منذ بداية الموسم الجاري.

وقالت الرابطة في بيان صحافي: «تمت دعوة الطفل صقر المدفع، صاحب أفضل لقطة في الجولة الرابعة، لحضور مباراة الشارقة والفجيرة، التقى خلالها اللاعبين، والتقط صورة جماعية مع فريقه المفضل، كما تم تكريمه بهدية تذكارية مقدمة من رابطة المحترفين».

وجاء في بيان الرابطة: «أبدى عبدالله الصيعري، محارب سرطان اللوكيميا، رغبته في حضور مباراة فريقه المفضل العين، فلبت له رابطة المحترفين الإماراتية الطلب، ووجهت له الدعوة لحضور مباراة الأسبوع، حيث التقى اللاعبين قبل الإحماء، والتقط الصور التذكارية معهم، وفي ختام المبادرة تسلم هدية تذكارية من الرابطة بالإضافة إلى هدية أخرى مقدمة من نادي العين».

وتواصلت فعاليات الجولة السادسة من خلال تسليم درع «فانتاسي دورينا» للاعب العين التوغولي كودجو لابا، لحصوله على 24 نقطة في الجولة الخامسة.