مدرب الوحدة السابق في طريقه للدوري الإسباني

المصدر: معاذ كمبال- العين

كشفت صحيفة «آص» الاسبانية في نسختها اللاتينية أن مدرب فريق الوحدة السابق، المكسيكي خافيير آغيري، أصبح على بعد خطوة من تولي تدريب فريق ليجانس المنافس في الدوري الاسباني لكرة القدم خلفاً للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بيليجرينو الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وكانت أخر محطة للمدرب المكسيكي آغيري في تدريب الأندية مع فريق الوحدة، بينما تظل قيادته للمنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية 2019 آخر محطة بالنسبة للمدرب في المجمل، إذ ظل اسمه خلال الفترة الماضية يتردد في الاقتراب من العودة مجدداً لدوري الخليج العربي.

وسبق لآغيري أن تولى تدريب العديد من الأندية الإسبانية، من بينها ريال سرقسطة وأوساسونا وأتلتيكو مدريد وإسبانيول، وذكرت الصحيفة الاسبانية إن اسم آغيري مرتبط بالنجاح مع الأندية الاسبانية من خلال تجاربه السابقة، ومن بينها اعادة نادي مثل اتلتيكو مدريد ليكون معروفاً في القارة الأوروبية مجدداً.

ويحتل ليجانيس المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد خمس نقاط من فوز واحد في 12 مباراة، وستكون مهمة المدرب المكسيكي آغيري في المقام الأول هي انقاذ الفريق من الهبوط، خصوصاً في ظل المنافسة القوية على البقاء مع اسبانيول وسيلتا فيغو.