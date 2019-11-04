«محاضرة وطنية» في احتفالات اتحاد الكرة بيوم العلم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقام اتحاد كرة القدم، صباح أمس، في مقره بدبي، احتفالية بمناسبة يوم العلم الإماراتي، وانطلقت الفعاليات بمحاضرة وطنية ألقتها مستشار الشؤون المؤسسية في مؤسسة وطني الإمارات الدكتورة أمل بالهول الفلاسي، بعنوان «مؤشرات الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة»، بحضور كل من الأمين العام للاتحاد محمد الظاهري، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية إبراهيم النمر، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام إلى جانب جميع موظفي الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية.

وسلطت الدكتورة أمل الضوء خلال محاضرتها على معنى المواطنة الصالحة وتنقلت في شرح مصطلحات الوطنية والولاء للوطن، وسرد صفات المواطن الإماراتي وواجباته تجاه وطنه، ولاقت المحاضرة تفاعلاً من جميع الحضور. وبعد نهاية المحاضرة اصطف الحضور أمام سارية العلم وبدء مراسم رفعه الساعة 11:00 صباحاً، حيث قام محمد الظاهري برفع العلم، وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات.