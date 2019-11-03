«الإمارات اليوم» و«قناة دبي» أول المتأهلين إلى نصف نهائي «دبي للإعلام»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بات فريقا جريدة «الإمارات اليوم» وقناة دبي، أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة مؤسسة دبي للإعلام، ضمن تحدي دبي للياقة 30×30، بعدما فاز «الإمارات اليوم» الأربعاء الماضي، على فريق مسار بأربعة أهداف دون رد، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، وتغلب قناة دبي على جريدة البيان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المجموعة الأولى.

وتصدر «الإمارات اليوم» المجموعة برصيد ست نقاط، بعدما كان قد فاز في الجولة الأولى على دبي الرياضية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وشهدت مباراة «الإمارات اليوم» أمام «مسار» تألقاً كبيراً من حارس المرمى سيد مصطفى، الذي عاد من إصابة قوية في المباراة الأولى، وحافظ على نظافة شباكه، بينما أحرز الأهداف الأربعة كل من أحمد الشافعي ومحمد فودة ومحمد الحتو وخالد صديق.

في المقابل، حصل دبي الرياضية على أول ثلاث نقاط بعد فوزه على سما دبي بخمسة أهداف مقابل أربعة، أما المجموعة الثانية فتصدر لائحة الترتيب فيها فريق قناة دبي برصيد ست نقاط، بعد فوزه في الجولة الثانية على «البيان» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز «مركز الأخبار» على «توصيل» بسبعة أهداف دون رد.

من جهته، أشاد نائب رئيس اللجنة الرياضية سالم السعدي، بمردود الفرق المشاركة في النسخة الأولى من بطولة مؤسسة دبي للإعلام، مؤكداً أنها تعد انطلاقة حقيقية لمجموعة من الفعاليات الرياضية التي سيتم تنظيمها في الفترة المقبلة.

وأضاف: «منذ الإعلان عن تنظيم البطولة، وجدنا إقبالاً كبيراً من المنتمين لمؤسسة دبي للإعلام، وهو ما يؤكد نجاح البطولة من قبل بدايتها، كما أنها ستكون نواة للعديد من الأنشطة الرياضية التي تم طرحها، وجاري العمل على تنفيذها».

ويشرف على البطولة رئيس اللجنة الرياضية مروان الحل، ونائبه سالم السعدي، والمشرف خالد إبراهيم عطية.

مجموعة من الفعاليات الرياضية سيتم تنظيمها في الفترة المقبلة.