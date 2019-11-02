الخوري يفتتح منافسات «خليجي الشطرنج» بالكويت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والخليجي للشطرنج عبدالعزيز عبدالله حسين الخوري، منافسات الجولة الختامية لبطولة الخليج الفردية للشطرنج للرجال والسيدات، التي يستضيفها النادي الكويتي للألعاب الذهنية في العاصمة الكويت، بمشاركة 48 لاعباً ولاعبة من كافة الدول الخليجية.

ويتصدر البحريني علي الغسرة منافسات بطولة الرجال برصيد 6.5 نقاط في ختام لقاءات الجولة الثامنة، ويلاحقه مواطنه ماهر عياد برصيد 6 نقاط، والكويتيان طارق الأسعد ومشعل الصقر برصيد 5.5 نقاط.

واقتربت الكويتية آمنة العوضي من إحراز ميدالية ملونة للكويت بشرط الفوز في الجولة التاسعة والأخيرة التي أقيمت مساء أول من أمس في لقاء صعب مع اللاعبة سهيلة بخيت.

وكان الاتحاد الخليجي للشطرنج قد تأسس قبل عامين في مدينة العين برعاية وحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، لكي يقوم بدوره الإقليمي في تطوير رياضة الشطرنج وكل كوادرها في مختلف بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم منظومة العمل الرياضي المشترك بين دول الخليج العربي.