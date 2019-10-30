«الأبيض الشاب» يواجه أوزبكستان اليوم في طشقند

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الوطني للشباب، اليوم، مباراة ودية أمام منتخب أوزبكستان في آخر تجاربه الودية، استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، المقررة في إيران نوفمبر المقبل، حيث يلعب الأبيض الشاب في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات إيران «المستضيف» وقرغيزستان ونيبال.

ويستهل المنتخب مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيبال في السادس من نوفمبر، فيما يواجه منتخب قرغيزستان بالجولة الثانية يوم الثامن من الشهر ذاته، على أن يختتم مبارياته بالدور التمهيدي بمواجهة منتخب إيران يوم 10 من الشهر نفسه.

من جهته، أكد مدير المنتخب، بدر أحمد الحمادي، أن مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة قبل التصفيات، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، مشيراً إلى أن المنتخب استعد للتصفيات بصورة مثالية من خلال التجمعات الداخلية والخارجية، وخوض عدد كبير من المباريات، حيث لعب المنتخب قبل بطولة غرب آسيا تجربتين وديتين مع منتخب سلوفينيا، ونادي ديموزالي السلوفيني، بالإضافة إلى مباريات البطولة مع منتخبات البحرين والعراق وفلسطين، ومواجهتي ماليزيا في دبي.