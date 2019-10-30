حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا للهجن في «المرموم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ لمسافة أربعة كيلومترات، ضمن سباقات نادي دبي للهجن في المرموم.

وتألقت هجن العاصفة المملوكة إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في سباقات البكار، بعدما حققت صدارة الشوطين الرئيسين للقايا البكار، إذ تمكنت «الشاهينية» تحت القيادة المضمر غياث الهلالي من الفوز بالمركز الأول للقايا البكار المحليات، محققة زمناً قدره 5:50:0 دقائق.

وكرّرت هجن العاصفة تألقها مجدداً بفوزها بصدارة البكار المهجنات بوساطة «الشاهينية» الأخرى، التي قدمها غياث الهلالي في توقيت بلغ 5:51:9 دقائق.

في المقابل، هيمنت هجن سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على صدارة الشوطين الرئيسين للقايا الجعدان، وقاد سعيد محمد مروشد المطية «هملول» لصدارة الجعدان المحليات، في توقيت قدره 5:54:4 دقائق.

وقاد سعيد محمد مروشد المطية «هملول» الآخرى لهجن سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لصدارة اللقايا الجعدان المهجنات، في زمن بلغ 5:55:7 دقائق.

من جهة أخرى، شهد ميدان المرموم في الفترة الصباحية إقامة 25 شوطاً في سن اللقايا لمسافة أربعة كيلومترات، وجاء التنافس قوياً ومثيراً بين شعارات أبناء القبائل المختلفة.

ونجحت «الظبي» في إهداء مالكها راشد ناصر هدوب العمري الناموس في الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، بعد أن تمكنت من قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 5:59:5 دقائق.

وحسمت «فخامة» ثاني الأشواط للقايا البكار المهجنات لمصلحة مالكها محمد باني مسفر الدوسري، بوصولها إلى خط النهاية في زمن بلغ 6:03:1 دقائق.

وكسب «الذيب» بشعار محمد عتيق زيتون المهيري التحديات في الشوط الرئيس للقايا الجعدان المحليات، في توقيت قدره 6:00:1 دقائق.

ومنح «بدران» مالكه محمد عتيق زيتون المهيري صدارة اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع، في زمن بلغ 6:00:9 دقائق.

ومضى أفضل توقيت في الفترة الصباحية لمصلحة «مبعد» في الشوط الـ16 للقايا الجعدان المهجنات، إذ أهدى مالكه محمد سليّم سالم العفاري الناموس، في زمن قدره 5:51:9 دقائق.