«أبوظبي الرياضية» تنقل «الديربي المغربي».. المصنف عالمياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية، أنها ستبدأ اعتباراً من اليوم، تغطية الديربي البيضاوي، بين فريقي الرجاء والوداد المغربيين، المقرر في الثاني من نوفمبر المقبل، بذهاب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكشفت أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري للبطولة، عن خطتها لتغطية الحدث، الذي يصنف بين أقوى 10 ديربيات كروية في العالم، بحسب القناة، ويحظى باهتمام ومتابعة الشارع المغربي، لما بين الفريقين العريقين من منافسة وصولات وجولات من التحدي على مدى عمر الفريقين.

وقالت القناة، في بيان أمس: «تتضمن خطة التغطية مجموعة من الأفلام الوثائقية والتقارير واللقاءات الحصرية الخاصة، مع أطراف الفريقين وأقطابهما في الحاضر والماضي، كما تم رصد استعدادات الفريقين وجماهيرهما للقاء المرتقب، وكانت أبوظبي الرياضية قد أوفدت فريق عمل كبيراً إلى المغرب لإعداد سلسلة من الوثائقيات والتقارير الميدانية، وتقديمها على مدار أسبوع كامل سيكون بمثابة أسبوع مغربي، من خلال هذه التغطية الكبيرة والموسعة».

وأوضحت: «تبدأ التغطية الشاملة اليوم، وتستمر حتى يوم المباراة في الثاني من نوفمبر المقبل، لتتحول شاشة أبوظبي، خلال الأيام الخمسة، إلى اللونين الأحمر والأخضر لونَي العلم المغربي ونجمته، وتعيش الجماهير المغربية الحدث كما لم تره من قبل، ولتضاف هذه التغطية إلى ما قدمته القناة من تغطيات للديربيات العربية المصرية والسودانية والسعودية من قبل على شاشتها، ومثلت نقلة في التناول والتغطية».

وكشفت أبوظبي الرياضية عن خطتها في التغطية، وقالت إن «التغطية تستمر خمسة أيام، يتم خلالها إعداد 14 فيلماً وثائقياً، منها فيلم عن المغرب كدولة ذات تاريخ وحضارة، وفيلم عن جلالة الملك محمد السادس، وفيلم عن تاريخ نادي الرجاء، وآخر عن تاريخ نادي الوداد، ثم فيلم تاريخ الديربي الطويل، ثم فيلمان عن جماهير الناديين، بالإضافة إلى فيلم عن مدينة الدار البيضاء التي تضم الفريقين، وفيلم عن أحد أشهر نجوم الرجاء التاريخيين الهداف صلاح الدين بصيرن الذي صال وجال في ملاعب العالم، وفيلم آخر عن النجم الكبير والحارس العملاق بادو الزاكي، الذي سطر صفحات الإبداع، بدءاً من الوداد، مروراً بمنتخب المغرب مع مسيرة احترافية مميزة».

وأضافت: «تم إعداد لقاء خاص مع رئيس نادي الرجاء جواد الزيات، لقاء خاص مع رئيس نادي الوداد سعيد الناصيري. لقاء مع مدرب الوداد زوران مانيولوفتش، ومدرب الرجاء باتريس كارتيرون».

وأكملت: «أعدت القناة برنامجاً يومياً، يقدم خلال الأيام الخمسة، يستضيف أبرز نجوم الفريقين السابقين، وهم: نجما الرجاء مصطفى الشاذلي وزكريا عبوب، ونجما الوداد فخرالدين الراجحي ومحمد سهيل. ويسلط البرنامج الضوء على حضارة المغرب وإرثه التاريخي وتفوقه الكروي، وعلى قوة الفريقين وأهمية الديربي وخصوصية المواجهة بينهما، مع عرض سلسلة من التقارير الميدانية الخاصة». وختمت القناة في البيان: «كل هذا سيكون بمثابة الإعداد والتجهيز للقاء الكبير، وهو ما أعدت له قناة أبوظبي تغطية خاصة، تكمل مسيرة هذا التحضير، حيث سيكون هناك استوديو تحليلي من قلب ملعب محمد الخامس قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة، مع فريق كبير من مراسلي القناة سيتم توزيعهم على جنبات الملعب لرصد نبض الجماهير وأجواء اللقاء، وردود الفعل من المسؤولين واللاعبين وكل ما يدور قبل وبعد المباراة.. وسيتم نقل المباراة وفق أحدث التقنيات وبأعلى المعايير العالمية».

- نجما الرجاء الشاذلي وعبوب.. وعملاقا الوداد الراجحي وسهيل، يظهرون في «البرنامج».

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الدور الذي بلغه فريقا

الرجاء والوداد

ويأملانه تخطيه على

طريق اللقب.