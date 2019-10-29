تقديم موعد «مبادلة العالمية للتنس».. والانطلاقة في 19 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تقرّر تقديم موعد النسخة 12 من بطولة «مبادلة العالمية للتنس» لمدة أسبوع، على أن تُقام في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل، في

المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وقال بيان صحافي، إن البطولة ستشهد مشاركة ستة من أبرز لاعبي التنس في العالم بمن فيهم رافائيل نادال، المصنف في المركز الثاني عالمياً، ودانييل ميدفيديف، المصنف الرابع عالمياً، وستيفانوس تيستيباس، المصنف السابع عالمياً، والذين سيتنافسون للفوز باللقب قبل بدء موسم 2020.

وللعام الثالث على التوالي، تستضيف البطولة، مباراة إقصائية واحدة لفئة السيدات تجمع بين نجمة التنس ماريا شارابوفا الحائزة خمسة ألقاب «غراند سلام» ونجمة التنس الصاعدة أماندا أنيسيموفا.