«اللولو» تجدّد رعايتها لبطولة الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، عن استمرار رعاية مجموعة اللولو العالمية للبطولة في نسختها الثالثة، خلال الفترة من 12 حتى 18 ديسمبر المقبل على ميادين نادي الفرسان بأبوظبي.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا للبطولة بالمبنى الرئيس لمجموعة اللولو بأبوظبي بحضور رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة اللواء د. أحمد ناصر الريسي، ومالك مجموعة اللولو العالمية يوسف علي، ورئيس لجنة الاطباق عضو مجلس ادراة اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم ربيع أحمد العوضي، والمدير التنفيذي لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك، حسن الشحي، وعضو اللجنة المنظمة العليا أحمد الجابري.

وقال اللواء د.أحمد ناصر الريسي في المؤتمر الصحافي: «نسعى هذا العام لمضاعفة النجاحات، لأن ما قدمته لنا دولتنا الغالية من عطاء يستحق أن نقابله ببذل الغالي والنفيس في سبيل رفع اسمها وعلمها في جميع المجالات»، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع مجموعة اللولو العالمية.