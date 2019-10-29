«صاحبات الهمم» يحصدن 10 ميداليات خليجية في ألعاب القوى

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

رفعت «صاحبات الهمم» حصاد الإمارات إلى 33 ميداليّـة ملوّنة في الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقامة حاليا في الكويت، بعدما نجح المنتخب الوطني في تحقيق 10 ميداليات أول من أمس، لحساب اليوم الأول لمنافسات ألعاب القوى لصاحبات الهمم، بواقع أربع ميداليات ذهبيّـة وثلاث فضّيات وثلاث برونزيات.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق سهام الرشيدي في مسابقة رمي القرص فئة 56-57 بتحقيقها 759 نقطة في المركز الأول، متقدمة على العمانية غالية الجابري والسعودية ناضا الحميداني، وحققت ريم العمودي الميدالية الذهبية في مسابقة الفئة السمعية، وأضافت مريم الزيودي الميدالية الذهبية الثالثة في مسابقة دفع الجلة الفئة 40-41، متفوقة على العمانية سارة العنبوري والكويتية سارة المطيري، فيما حصلت مريم المطروشي على رابع الميداليات الذهبية بفوزها بالمركز الأول في مسابقة دفع الجلّـة الفئة 46-42-37-36، محققة 723 نقطة أمام الثنائي البحريني مريم الحميدي وزهرة القليب. وتحقّقت الميداليات الفضية الثلاث بواسطة سارة السناني في مسابقة رمي القرص الفئة 33، بعدما جاءت في المركز الثاني، مسجّلة أفضل محاولة بـ11 متراً، وحصلت ذكرة الكعبي على المركز الثاني في مسابقة رمي القرص الفئة53-32، محققة 525 نقطة، وأحرزت انصاف النعيمي الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة الفئة 34 بتحقيقها أفضل محاولة بـ6.02 أمتار. وضمت قائمة اللاعبات اللاتي حققن الميداليات البرونزية الثلاث، كلاً من ثريا الزعابي في مسابقة دفع الجلة الفئة 34، وشما عبدالعزيز في مسابقة رمي القرص الفئة 53-32، وعائشة الخالدي في رمي القرص الفئة 33. كما نجحت لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى، فاطمة الحوسني، في انتزاع الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة بعدما حققت 11.6 متراً خلف البحرينية نورة سالم جاسم.

من جانبها، أشادت مديرة الوفد منى الشامسي، بإنجاز منتخب أصحاب الهمم، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة ودعهما المستمر لأصحاب الهمم. وقالت: «فارسات الإرادة الحديدية عوّدن شعب الإمارات على الفرحة في جميع المشاركات التي تحتضنها، والإنجاز الذي حققنه أسعد جميع أعضاء بعثة الإمارات كثيراً، وأتمنّى لجميع لاعبات الأبيض التوفيق وحصد مزيد من الإنجازات في المسابقات المتبقية من الدورة».

من جانبها، أبدت لاعبة منتخبنا لرياضة صاحبات الهمم مريم أحمد الزيودي، فخرها الكبيرة بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة، وأهدت الفوز إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، لدعم سموها المستمر لرياضة أصحاب الهمم. وأكدت الزيودي، أن الذهبية التي حققتها منحتها الحافز للوجود على منصات التتويج ومواصلة حصد مزيد من الميداليات الذهبية خلال المنافسات المتبعة مع مسابقتي رمي الرمح ورمي القرص، لرفد حصيلة الإمارات.

«أبيض الصالات» يفرض التعادل على أصحاب الأرض

فرض المنتخب الوطني لكرة قدم السيدات التعادل بنتيجة (1-1) على أصحاب الأرض المنتخب الكويتي، في انطلاقة مشوارهما في كرة قدم للصالات.

وافتتحت الجليلة النعيمي التسجيل محققة هدف المباراة الأول في مرمى الكويت، إلا أن الأزرق الكويتي نجح في العودة وتسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعبة شيخة وليد.

وشهدت المباراة تكافؤاً بالمستوى الفني بين اللاعبات، ما فرض الإثارة على المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وتعرضت الحارسة نورة المزروعي للإصابة أثناء المباراة، إلا أنها استمرت باللعب محاولة ألا تؤثر في الفريق، وكان لها حضور، حيث قدمت مباراة كبيرة وتمكنت من حماية عرين الأبيض من أهداف كانت محققة.