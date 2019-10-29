الظفرة يتصدر الأرقام السلبية في الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشفت إحصاءات بطولة دوري الخليج العربي عن احتلال فريق الظفرة أكثر من رقم سلبي في جداول الإحصاءات بداية من البطاقات الحمراء، إذ حصل الفريق على ثلاث بطاقات حمراء في أول خمس جولات فقط، كما ارتكب الفريق 81 خطأ خلال المباريات الماضية، وهو أكثر فريق ارتكب أخطاء أيضاً في البطولة، أما في دقة التمريرات العرضية فجاء الفريق بالمركز الأخير بنسبة 15% فقط، كما جاء أيضاً في المركز الأخير بترتيب فرق دوري الخليج العربي في دقة التمريرات خلال الجولات الخمس بنسبة 71%، كما جاء الظفرة أيضاً في المركز الأخير من حيث عدد التمريرات في الجولات الماضية بعدد 1383 تمريرة فقط مقابل 2741 تمريرة للفريق المتصدر الشارقة، واختتم الفريق أرقامه السلبية في البطولة بخانة التشتيت، حيث جاء الظفرة في المركز الأول كأكثر فريق يشتت الكرة بـ134 مرة.

وعلى مستوى البطاقات الصفراء احتل بني ياس المركز الأول في عدد البطاقات بـ14 بطاقة، في حين احتل العين المركز الأخير كأقل فريق حصل على البطاقات الصفراء وهي بطاقة واحدة في خمس مباريات، وجاء شباب الأهلي في المركز الأول كأكثر فريق حصل على ركلات ركنية مكتسبة بعدد 35 ركلة مقابل 9 ركنيات فقط للفجيرة في المركز الأخير.

وجاء العين في المركز الأول من حيث عدد التسديدات بعدد 90 تسديدة، مقابل 34 تسديدة لعجمان، كما تصدر الفريق العدد الأكبر في عدد الأهداف بـ17 هدفاً مقابل 4 أهداف لخورفكان، وعلى المستوى الدفاعي تلقى شباب الأهلي هدفه الثاني أمام النصر، ليكون أقوى خط دفاع في البطولة حتى الآن حيث استقبل هدفين.

ورغم الخسارة من الوصل في الجولة الماضية بنتيجة 3-1 فإن حارس الظفرة خالد السناني لايزال في صدارة حراس المرمى الأكثر تصدياً للهجمات بعدد 25 تصدياً ناجحاً في المباريات الخمس، ويأتي بعده حارس اتحاد كلباء جمال عبدالله، ثم حارس مرمى الفجيرة عبدالله التميم، في المركز الثالث.

ومرر محور فريق حتا اللاعب دانييل أمورا 374 تمريرة تصدر بها عدد التمريرات في قائمة لاعبي البطولة.