الزعابي يتوّج أبطال بطولة كلباء للشطرنج

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

توّج رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الدكتور خالد سيف مطر الزعابي، الفائزين الأوائل في النسخة الأولى لبطولة نادي اتحاد كلباء للشطرنج، التي اختتمت أول من أمس.

وأكد الزعابي نجاح البطولة بشكل مميز، وكما تم التخطيط والإعداد المبكر لها، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بداية مميزة لممارسة الشطرنج في كلباء، ونتطلع إلى استثمار النجاح الأول، وترجمته بشكل يدفع إلى تطور اللعبة بشكل مميز،

كما حث جميع اللاعبين على الاستمرار في بذل الجهد ومواصلة العمل».

وأحرز المراكز الأولى كل من لاعبي نادي الفجيرة للشطرنج خليفة خالد، الذي حل اولاً، تلاه عمار السدراني ثانياً ومحمد سعيد اليليلي ثالثاً، تلاهم لاعبو الشارقة للشطرنج راشد الحمادي وحمد بدر وزايد الطاهر بالمراكز من الرابع وحتى السادس بالترتيب، وقد شارك في هذه البطولة عدد من لاعبي مختلف الأندية في الدولة.

وجاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة سعيد خلفان المزروعي، وعضو مجلس الإدارة الأمين العام عيسى بن هويدن،

وأمين سر النادي ورئيس لجنة نشر الشطرنج في الشارقة عمر آل علي، والإداري صالح الزعابي، والمدير التنفيذي لنادي الشارقة للشطرنج رجائي نعمان السوسي، وعدد من القيادات الرياضية.