الرزوقي: أمن وسلامة أبناء الإمارات أهم من بطولات العالم

المصدر: جوني جبور - دبي

قال رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، إن «أمن وسلامة أبناء الإمارات، أهم من بطولات العالم، وإن قرار إلغاء مشاركة المنتخبات الوطنية في بطولة العالم للناشئين والشباب في نسختها الـ11، التي انطلقت في 23 الشهر الجاري وتستمر حتى 27 منه، والعودة بهم من تشيلي، كان جراء أعمال الشغب والمظاهرات التي تجتاح تشيلي حالياً».

جاء حديث الرزوقي خلال استقباله لبعثة منتخب الدولة فور وصولها مطار دبي عائدة من العاصمة التشيلي سانتياغو.

وأوضح الرزوقي في تصريحات صحافية أن «الحرص على أرواح أبناء وبنات الإمارات، رغم أهمية المشاركة في بطولات العالم، جاء بالتنسيق التام مع الجهات المسؤولة في الدولة، في ظل أن المكسب الحقيقي هو سلامة أبناء الإمارات، كونه من الأولويات التي نستلهمها من قادتنا، أما الإنجازات فيمكن تعويضها بالمشاركة في البطولات المقبلة».

الإنجازات يمكن تعويضها بالمشاركة في البطولات المقبلة.