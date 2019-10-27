«التايكواندو» يهدي الإمارات الذهب في «خليجي المرأة»

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

رفع منتخب التايكواندو، حصاد الإمارات إلى 20 ميداليّة ملوّنة، في الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون الخليـجي، المقامة حالياً في ضيافة الكويت. جاء ذلك، من خلال أربع ميداليات، أبرزها ذهبية بدرية محمد في وزن 46 كلغ، وفضية سعـاد المسماري في وزن 57 كلغ، وبرونزيتا مريم سالم ومناهل سهيل في وزني 67 و49 كلغ.

وتوزّعت ميداليات الإمارات بين أربع ذهبيات وست فضيات و10 ميداليات برونزيـة، تحققت جميعها عن طريق خمسة منتخبات؛ هي المبارزة (11 ميدالية)، التايكواندو (4 ميداليات)، منتخب البولينغ (برونزيتان)، منتخب الرماية (برونزيتان)، منتخب كرة اليدّ (ميدالية فضية). وتمكنت بدرية محمد من التتويج بالميدالية الذهبية، أول من أمس، بعدما تفوّقت على منافستها العمانية ريانا الحارثية، في المباراة النهائية، وعلى اللاعبة الكويتية فاطمة جاسم في نصف النهائي، بينما تصدرت البحرين منافسات 73 كلغ، حيث جاءت سارة محمود في المركز الأول. في جانب آخر، اختتم منتخب ألعاب القوى تحضيراته أمس، استعداداً لانطلاق المنافسات اليوم. ويشارك المنتخب في أربع مسابقات، هي: الجري ودفع الجلة، ورمي القرص، ورمي الرمح، والتي تقام منافساتها على مدار ثلاثة أيام من اليوم وحتى 29 الجاري. وتضم قائمة فريق ألعاب القوى خمس لاعبات، هن فاطمة الحوسني، ولطيفة عيسى، وبثينة جاسم، وابتسام خميس الروباري، وسحـر العوبد إدارية، وجليلة بريجادينا مدربة.

وفي كرة قدم الصالات، يدشن المنتخب مشاركته بمواجهة الكويت اليوم لحساب الجولة الأولى. ويشارك الأبيض في البطولة إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والبحرين، وتُقام المنافسات في صالة نادي سلوى الصباح الرياضي بالقرين.