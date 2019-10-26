«مارك أوف أبروفل» بطل الشوط الرئيس في افتتاح سباقات ميدان

المصدر: جوني جبور - دبي

توّج الجواد «مارك أوف أبروفل» لمالكه سيد حشيش، وبإشراف المدرب محمود حسين، وقيادة الفارس أنطونيو فريزو، بطلاً للشوط الخامس والرئيس في افتتاح موسم سباقات مضمار ميدان العالمي، الذي جرى أول من أمس، ورعت أشواطه الستة «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و35 ألف درهم.

وشهد السباق في ثاني بطولاته الرئيسة، تحقيق الجواد «سيكرت تريد»، المملوك للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، وإشراف عميد المدربين علي الرايحي، لقب الشوط الرابع «إميرتس دوت كوم»، الذي خصص لخيول التكافؤ لمسافة 2000 متر رملي.

وجرت الأشواط الستة للسباق الافتتاحي وللموسم السادس على التوالي على المسارات الترابية، بعد أن خصص اثنان منها للخيول المبتدئة (الشوطان الأول والثالث)، فيما خصصت الأربعة البقية لخيول التكافؤ بما فيها الشوطان الخامس والرابع، اللذان مثلا البطولتين الرئيسيتين للسباق، وبلغ إجمالي جوائز كل منها 185 ألف درهم.

وفي الشوط الرابع، تمكن الفارس ساندرو باسيفا من قيادة «سيكرت تريد» إلى تعويض الانطلاقة المتأخرة، واللحاق بركب الصدارة، وقطع خط نهاية الشوط الذي جرى لمسافة 2000 متر في المركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقتين وسبع ثوان و54 جزءاً من الثانية.

وفي باقي النتائج، دشن المهر «باراك بيتش» المملوك لـ«إتش وبي» وبقيادة الفارس ريتشارد مولون، أول انتصاراته بفوزه بالشوط الافتتاحي «الإمارات للعطلات»، الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1200 متر رملي، وبلغ إجمالي جوائزه 165 ألف درهم. في المقابل عاد لقب الشوط الثاني إلى الجواد «واي أوف ويزدوم»، لمالكه سيد حشيش وقيادة الفارس كونور بيسلي، وبلغت إجمالي جوائزه 170 ألف درهم، وليحمل الشوط الثالث «المغامرات العربية» الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر رملي، وبلغت جوائزه 165 ألف درهم، عنوان الفوز الأول في مسيرته للجواد «وودديتون» المملوك لعبدالله مناحي، وأشرف على تدريبه أحمد بن حرمش، وقاده الفارس كونور بيسلي.

وفي مسك الختام، توج الجواد «تريدس مان» المملوك للإمارات للسباقات الترفيهية بإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس باتريك دوبس، بلقب الشوط السادس «الإمارات سكاي وردز» الذي خصص لخيول التكافؤ لمسافة 2000 متر رملي، وبلغ إجمالي جوائزه 165 ألف درهم.

- بلغت الجوائز

الإجمالية

للأشواط الستة

في افتتاح سباقات

ميدان، مليوناً

و35 ألف درهم.