دبا يسجل 34 هدفاً في مباراة واحدة بدوري الأشبال

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حطّم فريق دبا الفجيرة للأشبال الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في مباراة واحدة، بعد أن فاز على فلج المعلا بنتيجة (34-2) في المباراة التي اقيمت أول من أمس، ضمن دوري الأشبال. وسجّل لاعبو دبا في المباراة بواقع هدف في كل 2.5 دقيقة، خلال زمن المباراة البالغ 70 دقيقة. وكانت النتيجة معرضة للزيادة لولا انتهاء المباراة وبسبب عدد من التوقفات.

وكان المثير أن لاعباً واحداً سجل 15 هدفاً، وهو لاعب دبا سالم حمدان، الذي زار شباك فلج المعلا 15 مرة. وحطمت هذه النتيجة الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً بإسم العروبة الفائز على التعاون (29-0)، في موسم سابق. وعلى الرغم من الأهداف التي سجلها سالم حمدان، الا أنه لم يتمكن من تحطيم الرقم القياسي لأعلى نسبة أهداف مسجلة للاعب واحد في مباراة واحدة، والذي يحمل رقمه لاعب العروبة حمد الزحمي الذي سجل 21 هدفاً بمرمى التعاون، ويلعب حالياً في فريق الرديف بنادي الفجيرة.

- دبا حطّم الرقم

القياسي في عدد

الأهداف بمباراة

واحدة، متفوقاً على

رقم سابق للعروبة

الفائز على

التعاون 29-0 في

الفئات السنية.