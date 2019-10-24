منتخب المبارزة يحصد الذهبية الثالثة في «خليجي المرأة»

المصدر: عدنان الغربي وعماد إبراهيم وياسمين العطار - الكويت

بصم منتخبنا الوطني للمبارزة على تألقه في الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، المقامة حالياً في الكويت بتحقيقه الميدالية الذهبية الثالثة للإمارات، بعدما نجح الرباعي المكون من: العنود السعدي، ودانة أحمد شطاف، وزينب الحوسني، وعائشة عيسى عبيد، من انتزاع المركز الأول في مسابقة فرق الايبيه، بفوزهنّ على المنتخب القطري بنتيجة 45-33، في المباراة النهائية أمس. فيما حصل منتخب السعودية على المركز الثالث، والبحرين على المركز الثالث مكرراً.

وتواصل تألق منتخب المبارزة في مسابقة فرق السابر، بحصوله على الميدالية الفضية عن طريق الرباعي المكوّن من: شهد خرام، وشوق سعيد بلال، ونورا البريكي، والعنود مبروك السعدي، حيث كانت لاعبات المنتخب قريبات من الذهب، قبل أن يخسرن المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي بنتيجة 45-40، فيما أنهى منتخب البحرين مشاركته في مسابقة فرق سلاح السابر بالمركز الثالث، ثم قطر بالمركز الثالث مكرّراً.

وبختام منافسات أمس، رفعت الإمارات رصيدها إلى 15 ميدالية ملونة، بواقع ثلاث ميداليات ذهبية، وأربع فضية وثمانٍ برونزيـة.

في جانب آخر ودّع منتخب الرماية منافسات البطولة الخليجية، بعد حصوله على ميداليتين برونزيتين. وجاءت الميدالية الأولى من خلال مسابقة الفرق (مسدس 10 متر)، في المقابل أحرز الميدالية الثانية في مسابقة فرق الرماية فئة (مسدس 25 متر).