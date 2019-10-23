الإمارات تنظم بطولة دولية للمنتخبات الأولمبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُنظم اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع شركة IAST SPORT، النسخة الثالثة للبطولة الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم تحت 23 سنة، في الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل، بمشاركة ستة منتخبات آسيوية، هي: الإمارات، السعودية، البحرين، سورية، أوزبكستان، وكوريا الجنوبية.

تأتي البطولة في إطار استعدادات المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك يناير المقبل، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يلعب الأبيض الإماراتي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات: فيتنام، كوريا الشمالية، والأردن.

وكان الأبيض الأولمبي أقام، أخيراً، معسكراً خارجياً في سنغافورة وفيتنام، خاض خلاله مباراتين وديتين الأولى أمام سنغافورة، انتهت الأولى بفوزه بثلاثة أهداف دون رد، فيما تعادل في المباراة الثانية مع فيتنام إيجابياً بهدف لهدف.

ويفتتح المنتخب الإماراتي مبارياته في البطولة بمواجهة سورية يوم 13 نوفمبر، فيما يواجه المنتخب السعودي يوم 15 نوفمبر، بينما يلتقي نظيره منتخب أوزبكستان يوم 17 نوفمبر، على أن يختتم مبارياته بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 19 نوفمبر، علماً بأن مباريات البطولة ستقام في ملعبي شباب الأهلي دبي بالعوير، وذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، إبراهيم النمر، إن «البطولة تأتي في إطار توفير برنامج الإعداد المثالي للمنتخب الأولمبي، استعداداً للبطولة القارية».