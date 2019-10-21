5 أرقام قياسية تتحطم في مونديال دبي لقوى أصحاب الهمم

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، عن أن البطولة العالمية التي تستضيفها دبي خلال الفترة من السابع وحتى 17 نوفمبر المقبل هي الأكبر بتاريخ بطولات العالم، ونجحت في كسر خمسة أرقام قياسية على صعيد أعداد الدول والمشاركين والرياضيين، من أبرزها ارتفاع عدد المشاركين إلى 1500 رياضي ورياضية من 123 دولة، مقارنة بـ1300 رياضي من 100 دولة شاركوا في نسخة لندن 2017.

جاء ذلك، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، في مجلس دبي الرياضي للإعلان عن تفاصيل البطولة، وحضره رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، ورئيس الأولمبياد الخاص الآسيوي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، مدير بطولة العالم ماجد العصيمي، ومدير اللجنة الرياضية في البطولة طارق الصويعي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والأمين العام المساعد في مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة.

وقال بالرقاد في المؤتمر الصحافي، إن: «الأرقام القياسية التي تشهدها بطولة العالم في دبي تعود إلى الثقة والسمعة اللتين تحظى بهما الإمارات على صعيد الاستضافات الناجحة لكبرى الأحداث العالمية بشكل عام، والبطولات الخاصة بأصحاب الهمم على وجه التحديد».

موضحاً: «حلول بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم في ضيافة دبي جاء بناءً على طلب من الاتحاد الدولي بأن تستضيف الإمارات المونديال، خصوصاً أننا لم نتقدم بطلب الاستضافة بل على العكس لجأ الاتحاد الدولي لوضع ثقته بالإمارات لاستضافة هذا الحدث، جراء اطلاعه الدائم على النجاحات التي حققتها بطولات فزاع الدولية على مدار السنوات الـ10 الماضية، بجانب استضافة الدولة للعديد من بطولات العالم في رياضات أخرى منها مونديال رفعات القوى 2014 الذي كان لاستضافة دبي له أثر إيجابي كبير في منح البطولة دفعة قوية ساعدت في رفع المعايير العالمية لجودة الاستضافات للدورات الأخرى».

وأضاف: «ارتفاع عدد الدول المشاركة يعكس مدى الثقة التي يضعها أصحاب الهمم وأنديتهم واتحاداتهم حول العالم بالإمارات، وهو ما تأكد من وجود 2500 مشارك في البطولة بين رياضي وإداري وفني ومسؤول دولي، إلى جانب حضور 350 إعلامياً سيتولون نقل تفاصيلها إلى العالم، بزيادة 50 إعلامياً عن مونديال لندن 2017، وهو الأمر ذاته على صعيد المتطوعين الذين سجلوا نسبة زيادة 100% على مونديال لندن، في ظل مشاركة 800 متطوع في دبي مقارنة بـ400 متطوع في لندن».

18 لاعباً في قائمة الأبيض المونديالية

أكد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، مدير بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، أن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة تضم 18 لاعباً ولاعبة، وتعد الأضخم بتاريخ المشاركات الإماراتية في بطولات المونديال. وقال العصيمي، إن: «البطولة فرصة سانحة للاعبي الإمارات لتأكيد تفوقهم على الساحة الدولية والمنافسة على منصات التتويج، خصوصاً ان المنتخب يضم العديد من الأسماء التي نجحت على مدارس السنوات الماضية في وضع بصمتها في مونديال ألعاب القوى بحجم البطل الأولمبي الذهبي محمد القايد».

وأشار العصيمي إلى أن الكثافة العديدة التي يشهدها مونديال دبي تعود إلى أنها المحطة الأخيرة ضمن البطولات العالمية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، خصوصاً أن 1100 لاعب ولاعبة سيتأهلون من دبي إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

دبي تعيد روسيا إلى ألعاب القوى

كشف مدير اللجنة الرياضية في بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، عادل الصويعي، عن أن بطولة دبي تمثل الظهور الأول للاعبي ولاعبات روسيا للظهور منذ إيقافهم عقب مونديال لندن 2017 والألعاب العالمية سوتشي 2018. وقال الصويعي، إن: «مونديال دبي سيمثل أيضاً الظهور الأول في الأجندة الدولية لسباقي التتابع المشترك والدراجة الثلاثية، بحيث يضم السباق الأول مشاركين من كلا الجنسين وفي أربع فئات هي الإعاقات البصرية والمشاركون على الكراسي المتحركة والإعاقات الدماغية والحركية، على أن يخصص السباق الثاني للإعاقات الدماغية الشديدة ولمسافة 300 متر ولكلا الجنسين ايضاً».

وأضاف: «سيتم وضع شعار الأمم المتحدة على قمصان الرياضيين، وهي المرة الأولى بتاريخ بطولات عالم ألعاب القوى لأصحاب الهمم التي تحرص فيها الأمم المتحدة على رعاية البطولة».