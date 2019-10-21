أحمد خليل: لم أعتذر عن إهدار فرصتين مع المنتخب.. ولا منطق في الانتقادات

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال لاعب شباب الأهلي، أحمد خليل، أنه لم يتقدم بالاعتذار بعدما أهدر فرصتين في مباراة المنتخب الوطني أمام تايلاند، الأسبوع الماضي، في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، التي انتهت بخسارة «الأبيض» بهدفين مقابل هدف، مشيراً إلى أنه شارك لمدة 10 دقائق في المباراة، وأدى المطلوب منه.

وقال خليل في تصريحات صحافية، إن الانتقادات التي يتم توجيهها إليه تفتقد المنطق، موضحاً: «عدد مشاركاتي في المباريات قليل جداً حتى يتم تقييمي بشكل موضوعي، وبالنسبة إلى مباراة المنتخب، فأنا لم أعتذر، لأنني شاركت في آخر 10 دقائق، وقدمت المطلوب مني، وحصلت على فرصتين، والبعض أوضح أنني اعتذرت، ولكن ذلك لم يحدث».

وعن الانتقادات الموجهة إليه بسبب زيادة وزنه، قال: «لماذا في الموسم الماضي لم يتم الحديث عن أن وزني زائد؟ وأين كانت الانتقادات عندما تألقت في نهائي كأس رئيس الدولة والمباريات الأخرى؟ فالواقع يكشف أنني أحتاج إلى الحصول على فرصة المشاركة لعدد دقائق أكثر، وأنا بالتأكيد أتمنى أن أكون ضمن التشكيلة الأساسية في الفريق، وأن أقدم كل ما لدي، وكما ذكرت لا يمكن تقييمي إلا عندما أشارك بشكل أساسي». وأضاف: «مشكلة البعض النسيان، وتوجيه الانتقادات عندما لم أشارك في المباريات، وبدأ الحديث عن أنني لدي مشكلة، وأن وزني زائد، بينما عندما كنت أشارك وأظهر بشكل جيد، تم نسيان كل ذلك».

وعن عدم مشاركته بشكل أساسي مع شباب الأهلي، قال: «أنا سعيد في كل الحالات، إذا لعبت 10 دقائق أو خمس دقائق، والأمر نفسه في المنتخب الوطني، فأنا أقدم كل ما لدي في الفترة التي أشارك خلالها، لذلك أطلب أن يتم تقييمي وفقاً للفترة التي ألعبها».

أما بالنسبة إلى حظوظ المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022، وإذا كانت هذه المجموعة من اللاعبين الهدف منها بناء فريق جديد، قال: «أنا لا أرضى بذلك، ولا يمكن القول إن هدفنا من المشاركة في التصفيات هو بناء منتخب جديد، دون التفكير في المنافسة، لأن أي لاعب ينضم إلى المنتخب الوطني يجب أن يلعب من أجل تحقيق الفوز، وأرى أن الخسارة أمام تايلاند فرصة لنا حتى نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها، وتنبيه لنا قبل خوض المباريات المقبلة، التي يجب أن نكون أكثر تركيزاً خلالها».

وتحدث «الغزال الأسمر» عن احتياجات المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، وقال: «نحتاج إلى أن يعلم اللاعبون أنهم يمثلون الدولة، وأنا لا أتحدث عن لاعب بعينه، بل أتحدث أيضاً عن نفسي، لأن الشيء الذي تعلمناه، أننا عندما نلعب مع أنديتنا في الدوري يجب أن نقدم 100% من مستوانا، بينما مع المنتخب الوطني يجب أن يكون الجهد مضاعفاً، لأننا نواجه مستويات مختلفة وأقوى من البطولات المحلية، خصوصاً أن المنتخبات الأخرى تضم أفضل اللاعبين الذين يلعبون بمستويات عالية، لذلك يجب أن نحضّر أنفسنا جيداً للمباريات التي نلعبها مع المنتخب الوطني، خصوصاً أننا نمثل الدولة».

وختم خليل تصريحاته بالحديث عن الفوز الذي حققه شباب الأهلي على بني ياس بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، وقال: «فوز مهم جداً، والفريق قدم مباراة جيدة، أمام فريق يلعب كرة قدم جيدة، وكان من المهم بالنسبة لنا أن نحقق الفوز، حتى نستمر ضمن الأندية التي تنافس على الصدارة».

التقرير الطبي يحدد غياب كارتابيا

قال مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إن اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا أصيب في العضلة الضامة، لذلك تم استبداله في الشوط الأول من مباراة «فرسان دبي» أمام بني ياس، موضحاً أن التقرير الطبي سيحدد فترة غياب اللاعب عن التدريبات والمباريات.

وأوضح أروابارينا في مؤتمر صحافي أن شباب الأهلي حقق فوزاً مهماً، لافتاً إلى أن لاعبي «فرسان دبي» قدموا مباراة جيدة، خصوصاً أن المباراة لم تكن سهلة، مبيناً: «بني ياس كان الأفضل في الدقائق الأولى من المباراة، وكان لديه أكثر من فرصة، ولكن شباب الأهلي تحسن مستواه بعد 20 دقيقة، وسيطرنا على الكرة». وأضاف: «سعيد بتحقيق الفوز، ولكننا نحتاج إلى تحسين بعض الأمور على المستوى الفردي والجماعي للفريق، ونحاول استخراج أفضل أداء من اللاعبين».

عبدالله: مرزوق يستحق الطرد

قال المدرب المساعد لفريق الكرة في بني ياس، معتز عبدالله، إن لاعب شباب الأهلي محمد مزروق كان يستحق الطرد وليس الحصول على الإنذار خلال مباراة الفريقين، مضيفاً أن «السماوي» أهدر أكثر من فرصة محققة، كان من الممكن أن تسهم في تغيير نتيجة المباراة، إلى جانب طرد مرزوق. وأوضح في مؤتمر صحافي أن «مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، دخل إلى منتصف الملعب، ولم تتم معاقبته من الحكم، بينما تمت معاقبة المدرب الألماني وينفريد شايفر».