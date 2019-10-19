لقاء سري بين زيدان وبوغبا في دبي يمهد لانتقاله إلى ريال مدريد

المصدر: معاذ كمبال - العين

نشرت صحيفة «الميرور» الإنجليزية الصادرة أمس، صورة تم التقاطها أخيراً في دبي، جمعت مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الفرنسي زين الدين زيدان، ومواطنه الفرنسي بول بوغبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مما يزيد من التكهنات حول اقتراب انتقال بوغبا لصفوف «الميرينغي»، خصوصاً أن المدرب الفرنسي لايزال يرغب في الحصول على خدمات لاعب الوسط.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن «الثنائي التقيا سراً في أحد شواطئ دبي، إذ خضع بوغبا خلال الفترة الماضية لبرنامج علاجي في أحد المراكز الخاصة من أجل التعافي من إصابة كان قد تعرض لها في الكاحل وتسببت في غيابه عن خمس مباريات مع فريقه، بينما شارك زيدان في فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي».

وفشلت مساعي المدرب زيدان خلال فترة الانتقالات الصيفية في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي، بسبب رفض إدارة النادي الإنجليزي بيع خدماته، وهو ما دفع إدارة ريال مدريد لإلغاء الصفقة، على الرغم من حصوله على الضوء الأخضر من وكيل اللاعب.

ولايزال لدى بوغبا عامان على انتهاء عقده مع فريق الشياطين الحمر، كما لديه خيار في التمديد لمدة عام آخر بموافقة الطرفين، ما يعني أن مسألة خروجه لن تكون بالسهولة المتوقعة.

وأشارت الصحيفة نفسها في وقت سابق إلى أن بوغبا لايزال يريد الابتعاد عن مانشستر يونايتد خلال الأشهر المقبلة، ولهذا السبب فقد طلب هذا المبلغ الضخم جداً.

ويبلغ متوسط راتب بول بوغبا مع مانشستر يونايتد 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ولكنه ينوي زيادة هذا المبلغ إلى نحو 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

يُذكر أن الدولي الفرنسي بول بوغبا أصبح خارج حسابات مدرب فريق مانشستر يونايتد في مباراة قمة الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي، التي ستجمعهما بفريق ليفربول متصدر الترتيب على ملعب أولد ترافورد.

300

ألف جنيه إسترليني

يتقاضاها بوغبا في

الأسبوع الواحد مع

مانشستر يونايتد.