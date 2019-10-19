المصدر: الامارات اليوم - دبي

عشاء

دعا لاعب عجمان محمد الشحي، زملاءه وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في النادي إلى حفل عشاء قبل مواجهة الظفرة في الدوري أمس، للاحتفاء بقرار هيئة الاعتراض على قرارات التحكيم في رابطة المحترفين، بإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال مباراة الوصل.

رحيل

كشف مسؤول إداري في أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، عن رغبته في الرحيل عن ناديه بسبب النتائج السلبية التي يتعرض لها الفريق منذ بداية الموسم، مشيراً إلى أنه عرض رغبته في الرحيل على المسؤولين في النادي، إلا أنهم رفضوا مناقشة الفكرة.

مارسيليا

ذكرت صحيفة «سوكر لينك» الفرنسية، أن رجل أعمال إماراتياً دخل في مفاوضات مع مالك نادي مارسيليا، الأميركي فرانك ماكورت، لشراء النادي الفرنسي، مشيرة إلى أن المفاوضات في مرحلة متقدمة.