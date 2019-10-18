سباق الطريق في «دورة الشيخة هند» ينطلق اليوم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تشهد حديقة الورقاء 3 بدبي، اليوم، انطلاق سباق الطريق ضمن منافسات النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، ومن المتوقع أن يشهد السباق إثارة كبيرة بين المشاركات.

في جانب آخر، شهدت منافسات الريشة الطائرة، أول من أمس، تصدر زهرة الغيثي، من «شرطة دبي»، المجموعة الأولى في فئة المواطنات. وتفوقت اليازيا مبارك، من بلدية دبي في الثانية، ومريم الأميري، من الفريق نفسه، على مستوى المجموعة الثالثة، بينما عاد المركز الأول في المجموعة الرابعة لجواهر الشامسي، من «النيابة العامة»، وتصدرت زهرة البلوشي، من «شرطة دبي» المجموعة الخامسة.

أما المجموعة السادسة، فقد عاد المركز الأول فيها إلى هبة درويش، من «هيئة الطرق»، بينما تصدرت أمينة حسين، من شرطة دبي السابعة.

وفي المجموعة الثامنة والأخيرة حلت سعاد ظاعن، من النيابة العامة في المركز الأول، فيما جاءت علياء طالب، من هيئة الطرق والمواصلات بالمركز الثاني، وسناء يوسف، من بلدية دبي بالمركز الثالث.