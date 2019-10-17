6 لاعبات في صدارة الشطرنج بدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقاسمت ست لاعبات صدارة فئة المواطنات في مسابقة لعبة الشطرنج، بـ«دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات». وحصدت العلامة الكاملة بعد فوزهن في أول مواجهتين كل من: لاعبة فريق كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أمل العارف، وشقيقتها إيمان من الفريق ذاته، وزميلتهما في الفريق نفسه فايقة صلاح، وعليا حسين الزهراني من «جمارك دبي»، وعلية خالد رضوان ومنى الهرمودي لاعبتا فريق «دبي للإعلام».

وكانت مسابقة الشطرنج قد انطلقت أول من أمس، في قاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 62 لاعبة من مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية في دبي.

وحضر افتتاح البطولة رئيس اللجنة المنظمة، لمياء خان، ومديرة الدورة فوزية فريدون، والمنسق الفني ممثل اتحاد الشطرنج، مهدي عبدالرحيم. وتقام منافسات الشطرنج في فئتين للمواطنات والمقيمات وفق النظام السويسري.

وقالت فوزية فريدون في تصريحات صحافية إن «وجود 62 لاعبة في منافسات الشطرنج هو أمر يعكس مدى التطور، الذي تشهده الدورة من عام لآخر، بما يعزز اهتمام المرأة بالرياضة عموماً والشطرنج على وجه الخصوص». وأضافت: «ما يعزز من اقبال المرأة على المشاركة هو اللوائح المرنة التي تم وضعها وتسهل مشاركتهن في كل المنافسات، كما يُحسب للمؤسسات في دبي تفاعلها مع هذا الحدث».

من جانب آخر تأهل فريق «طيران الإمارات» إلى المربع الذهبي لبطولة الكرة الطائرة، عقب فوز فريقها على فريق كهرباء ومياه دبي (ديوا) 3-0، وذلك في المباراة التي أقيمت أول من أمس في صالة دبي ستارز، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وجاءت نتائج الأشواط (25-2، 25-14، 25-16)، ليرفع بذلك فريق طيران الإمارات رصيده إلى أربع نقاط، يليه النيابة الذي غاب عن هذه الجولة برصيد نقطتين، ثم «ديوا» في المركز الثالث من دون نقاط. في المقابل، نجح فريق شرطة دبي في الفوز على فريق بلدية دبي بنتيجة 3-1، اذ تقدم فريق شرطة دبي في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 25-18، 26-24، قبل أن يقلص فريق بلدية دبي النتيجة، ويفوز بالشوط الثالث 25-23، إلا أنه خسر الشوط الرابع بنتيجة 21-25.

3 لاعبات من «ديوا» ولاعبتين من «دبي للإعلام»

ولاعبة من «جمارك دبي» حصدن العلامة الكاملة

في الشطرنج.