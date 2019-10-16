لاعبة العين: دور المرأة لا يقتصر على المطبخ فقط... ومن حقنا لعب الكرة

المصدر: معاذ كمبال - العين

استنكرت لاعبة فريق العين لكرة القدم، سارة أحمد المسلمي، بعض الانتقادات التي تعرضت لها مع رفيقاتها، من خلال رسائل، كما قالت، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب رغبتهن في ممارسة كرة القدم.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن مقولة «اذهبن إلى المطبخ» التي تستخدم ضدهن لن توقفهن عن مواصلة نشاطهن في كرة القدم، وقالت إنه طالما لديهن الشغف، فمن حقهن أن يلعبن الكرة.

وأكدت المسلمي التي بدأت ممارسة كرة القدم منذ الصف السادس، إن اللعبة ليست حكراً على الرجال فقط، وإنما للجميع، وقالت: «دور المرأة لا يقتصر على المطبخ فقط، فالمرأة تتبوأ مراتب عليا ومناصب مرموقة، فمنهن الطبيبات والمهندسات والوزيرات، وبالنسبة لنا فمن حقنا ممارسة كرة القدم».

وتابعت لاعبة فريق العين: «لعبة كرة القدم ليست محددة بجنس معين ولا عمر، فطالما أن لديك الشغف وأنت قادر على العطاء داخل الملعب فبإمكانك اللعب، وكرة القدم تحتاج إلى الشغف، وبالنسبة لي ورفيقاتي لدينا هذا الشغف والطموح والرغبة في لعب الكرة، ما يدفعنا إلى عدم الالتفات لهذه الانتقادات ومحاولات النيل من ثقتنا بأنفسنا وقدراتنا».

وكان نادي العين وقّع مذكرة تفاهم مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تم بموجبها إدراج كرة القدم للسيدات ضمن قائمة الألعاب الرياضية في النادي، من خلال إنشاء الفريق الأول، بجانب فرق تحت 12 و14 و16 سنة، على أن تنطلق التدريبات، بداية من الأسبوع المقبل، في استاد طحنون بن محمد بالقطارة، تحضيراً للبطولات المحلية المقررة، بداية من نوفمبر المقبل.

وستكون سارة المسلمي إحدى لاعبات الفريق الأول لنادي العين، بعد تلقيها الدعم الكامل من أسرتها، وقالت: «أحصل دائماً على الدعم من أسرتي وبالتحديد من والدتي، التي دائماً ما تكون عوناً لي، لست أول من يمارس كرة القدم في أسرتي، فشقيقي الأكبر (فهد) سبق له أن لعب في نادي العين أيضاً، واستمر لفترة طويلة، لكن لم يكمل مشواره مع كرة القدم».

وأشارت لاعبة فريق العين إلى أن علاقتها مع كرة القدم ليست محلية فقط، وقالت: «بالنسبة لي أشاهد مباريات الدوري المحلي، وعالمياً أتابع الدوريين الإسباني والإنجليزي، واللاعب المفضل عندي هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما أنني أحب فريق برشلونة الإسباني، وتعجبني طريقته في اللعب المعروفة بـ(التيكي تاكا)، كما أنني معجبة بطريقة لعب البرازيلي نيمار».

وأكدت سارة المسلمي أنها من خلال انضمامها لفريق نادي العين، ترغب في الوصول لمستوى عالٍ في كرة القدم، وقالت: «طموحي الوصول لمستوى عالمي، ذلك من خلال تحقيق الألقاب مع فريقي، وبالتأكيد التتويج بالبطولات ليس أمراً سهلاً، لكنني مع رفيقاتي سنسعى في سبيل ذلك لإثبات قدراتنا، على أننا نستطيع تحقيق هذا الطموح».

كشف نادي العين، قبل أيام، عن تأسيس أول فريق لكرة القدم للسيدات، بجانب إنشاء فرق تحت 12 و14 و16 سنة.