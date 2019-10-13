الأولمبي يختبر استعداداته الآسيوية في ودية فيتنام اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم، مساء اليوم، مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب فيتنام في مدينة هوشي في ختام المعسكر الخارجي، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في تايلاند يناير المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان الأولمبي فاز على سنغافورة في وديته الأولى التي أقيمت في سنغافورة بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق فلاح الجنيبي ويحيى الغساني ومحمد الحمادي.

وتضم البعثة 24 لاعباً، هم: سعود المهيري وخلفان النوبي (شباب الأهلي)، محمد الحمادي، طحنون الزعابي، منصور الحربي، ماجد سالم، يحيى الغساني ومحمد الجنيبي (الوحدة)، عبدالرحمن خميس وسهيل المطوع (الوصل)، فلاح وليد وعلي عيد (العين)، ماجد المحرزي وحمدان مسعود (كلباء)، خالد الظنحاني، خالد البلوشي، خالد الهاشمي وعيسى العتيبة (بني ياس)، عبدالرحمن العامري (الجزيرة)، يعقوب يوسف وعبدالله النعيمي (الإمارات)، سعيد سويدان (النصر)، راشد خلفان (حتا)، أحمد عيسى (خورفكان).

يذكر أن الأولمبي سيلعب في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام، وكوريا الشمالية، والأردن. ويستهل البطولة بمواجهة فيتنام يوم 10 يناير، فيما يلتقي منتخب كوريا الشمالية بالجولة الثانية يوم 13 من الشهر نفسه، على أن يختتم مبارياته بالدور التمهيدي بمواجهة منتخب الأردن يوم 16 يناير.

المنتخب فاز في مباراة ودية سابقة على سنغافورة بثلاثية نظيفة.