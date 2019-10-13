العين يعلن عن أول فريق لكرة قدم السيدات

المصدر: العين - الإمارات اليوم

يعقد نادي العين في الساعة الـ11 من صباح اليوم، مؤتمراً صحافياً في استاد هزاع بن زايد، للإعلان عن إطلاق مراكز تدريب الفتيات لكرة القدم بنادي العين، تحت إشراف شركة نادي العين للألعاب الرياضية.

وذكر النادي في دعوة تسلمتها «الإمارات اليوم» أن المؤتمر الصحافي سيشارك فيه ممثلون عن أكاديمية الشيخة فاطمة واتحاد الإمارات لكرة القدم ولجنة كرة القدم للسيدات.

وسيتم الكشف خلال المؤتمر عن جميع التفاصيل الخاصة بإنشاء مراكز التدريب الخاصة بالفتيات، لتكوين أول فريق كرة قدم نسائي في نادي العين منذ تأسيس النادي في عام 1968.

يذكر أن كرة قدم السيدات بدأت تحظى باهتمام متواصل من مختلف الأندية والمؤسسات والهيئات الرياضية، إلى جانب الدعم الذي تحظى به من أكاديمية الشيخة فاطمة، واتحاد كرة القدم، وكذلك لجنة كرة القدم للسيدات. وأعلن أيضاً أخيراً نادي بني ياس إطلاق أول فريق للسيدات، وحدد النادي إنشاء هذه الفرق على مستوى الفئات العمرية لـ12 و14 و16 سنة.