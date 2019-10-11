منتخب اليد يخسر ودياً أمام البحرين استعداداً للآسيوية

المصدر: جوني جبور - دبي

تعرض المنتخب الوطني لكرة اليد إلى الخسارة أمام البحرين بفارق سبعة أهداف وبنتيجة "27-20"، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وذلك في أولى التجارب الودية التي تجمع المنتخبين ضمن استعداداتهما للمشاركة في البطولة الآسيوية للمنتخبات التي تستضيفها الكويت يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم مصر 2021.

وتعد تجربة البحرين الودية، الظهور الرسمي الأول لمنتخب الإمارات منذ 623 يوماً، وذلك عقب غيابٍ للأبيض عن المباريات الرسمية منذ لقائه في يناير 2018 مع شقيقه منتخب سلطنة عمان في البطولة الآسيوية الأخيرة التي استضافتها حينها كوريا الجنوبية.

ويعاود المنتخبان الإماراتي والبحريني اللقاء في السابعة مساء غدٍ على صالة نادي الشارقة، وذلك في ثاني وختام التجارب الودية، على أن يغادر المنتخب البحريني ظهر بعد غدٍ الأحد، مسدلاً الستار عن معسكره الخارجي الذي امتد على مدار أربعة أيام.

وجاءت البداية قوية للمنتخب الضيف، بعد أن نجح البحرينيون في التقدم سريعاً في الدقائق الخمس الأولى بنتيجة "3-0"، قبل أن يستعيد الأبيض اتزانه وينجح في الدقيقة السابعة من معادلة النتيجة "7-7"، إلا أنه سرعان ما صب فارق الخبرات لمصلحة البحرينيين الذي نجحوا مجدداً في قلب النتيجة لصالحهم وإنهاء الشوط الأول متقدمين بفارق ستة أهداف وبنتيجة "15-9".

ومع انطلاق الشوط الثاني، عاود البحرينيون بسط أفضليتهم على الأداء والنتيجة موسعين الفارق في الدقائق العشرة الأولى إلى ثمانية أهداف وبنتيجة "20-12"، والتي اتاحت للضيوف القدرة على وضع فارق مريح حتى صافرة النهاية وضمان الفوز بفارق سبعة أهداف وبنتيجة "27-20".