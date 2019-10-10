مارفيك: لن نستهين بالمنتخب الإندونيسي

المصدر: منصور السندي - دبي

وصف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الهولندي فان بيرت مارفيك، المنتخب الإندونيسي بأنه منتخب جيد، مشدداً على أنه سيحترم منافسه ولن يستهين به خلال اللقاء الذي سيجمع المنتخبين اليوم ضمن الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وشدّد على أن المنتخب سيلعب المباراة بأسلوبه الخاص، مؤكداً رداً على سؤال بشأن عدم تسجيل مهاجمي المنتخب للأهداف خلال مشاركتهم مع فرقهم في دوري الخليج العربي، أن هذا الأمر لا يقلقه ولا يمنحه أكثر من حجمه كون أنه يزيد عندما تتحدث عنه وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه شيء طبيعي أن يسجل المهاجمون في بعض المباريات ولا يسجلون في بعصها.

وقال مارفيك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، بقاعة المؤتمرات بنادي النصر: «أهم شيء بالنسبة لي هو احترام المنافس، وأعتقد أن إندونيسيا منتخب جيد، ويملك لاعبين مميزين، لكنه لم يكن محظوظاً خلال مباراتيه الأخيرتين أمام ماليزيا وتايلاند».

ورداً على سؤال بشأن حديث مدرب إندونيسيا من أنه جاء إلى الإمارات من أجل التحدي والفوز في المباراة، قال مارفيك: «حديث مدرب إندونيسيا اعتبره شيئاً طبيعياً فكل مدرب يأتي للفوز، ولكن حديثه لن يؤثر سلباً في معنويات لاعبي المنتخب أو يزيدها أو يقلل منها».

وأثنى مارفيك على لاعب المنتخب ونادي الجزيرة عمر عبدالرحمن، واصفاً إياه بأنه لاعب استثنائي ويملك قدرات كبيرة، مشيراً إلى أن مستواه تطوّر كثيراً في الفترة الماضية لكنه كان حذراً من إشراكه مع المنتخب قبل أن يلعب مع ناديه، مؤكداً أن عموري جاهز حالياً بنسبة 90%، مشيراً إلى أنه يتمنّى أن يلعب عموري مع ناديه لأطول فترة ممكنة خلال المباريات.

وأضاف مدرب المنتخب معلقاً على عودة المهاجم أحمد خليل: «بالنسبة لي فإنني سعيد بعودة اللاعب أحمد خليل، فهو لاعب كبير يقدم دائماً الإضافة المطلوبة مع المنتخب، وقد كانت لديه ظروف خاصة حالت دون انضمامه للمنتخب في مباراة ماليزيا».

وشكا مدرب المنتخب الوطني قصر فترة إعداد المنتخب لهذه التصفيات، مشيراً الى أن المنتخب أقام معسكرات إعداد قليلة سواء في النمسا أو البحرين أو المعسكر الأخير في دبي، وكان يتمنّى فترة إعداد أطول حتى يتمكن من تجهيز المنتخب بالشكل المطلوب وتدريب اللاعبين على أسلوب اللعب الحالي.

وبخصوص عدم استدعاء لاعب الوحدة إسماعيل مطر، الى المنتخب خلال القائمة الجديدة: «في المؤتمرات الصحافية لا أناقش اختياري لأي لاعب للمنتخب من عدمه، وعندي ثقة كبيرة بجميع اللاعبين الموجودين في القائمة الحالية التي تضم تسعة لاعبين شباب».

وليد عباس: سعيد بالاستمرار مع المنتخب

أكد مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم وليد عباس جاهزيتهم كلاعبين للقاء إندونيسيا اليوم، من أجل تحقيق الفوز والوصول الى النقطة السادسة، بعد الفوز الذي حققه المنتخب في مباراته الأولى أمام ماليزيا، مشدداً على رغبتهم كلاعبين في تقديم مباراة تليق بسمعة كرة الإمارات. وقال وليد عباس خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «نسعى كلاعبين للالتزام بتعلميات المدرب مارفيك خلال التدريبات الأخيرة في المعسكر الداخلي في دبي».وأضاف «بالنسبة لي فإنني سعيد بالاستمرار مع المنتخب طوال الفترة الماضية، على الرغم من بلوغه 34 عاماً، وسأعمل على تقديم خبراتي للاعبين صغار السن الذين انضموا إلى المنتخب أخيراً، ومساعدتهم في التأقلم والتعود على أجواء المنتخب».

مدرب إندونيسيا: جئنا للفوز

أكد مدرب منتخب إندونيسيا سايمون ماكمنيمي، أن منتخب إندونيسيا جاء الى الإمارات من أجل التحدي والفوز على منتخبها وحصد النقاط الثلاث، مشيراً الى أنه رغم أن منتخبه يواجه منتخباً كبيراً وعريقاً مثل منتخب الإمارات الا أنه يسعى الى تقديم مباراة جيدة وتعويض خسارتيه السابقتين أمام منتخبي ماليزيا وتايلاند، وذلك خلال اللقاء الذي سيجمع المنتخبين اليوم ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال سايمون خلال المؤتمر الصحافي: «المباراة صعبة لكنني أعلن التحدي لمنتخب الإمارات، رغم أنّ لديه جهازاً فنياً على مستوى عالٍ من الخبرة، ويمتلك لاعبين يمزجون بين خبرة الكبار وحيوية الشباب».

• عموري جاهز بنسبة 90%.. أتمنّى أن يلعب فترات أطول مع ناديه.