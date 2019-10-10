اتحاد المبارزة يدشن موسمه بإقامة بطولة الاتحاد غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يدشن اتحاد المبارزة موسمه الجديد غداً، بإقامة بطولة الاتحاد لفئتي العمومي والناشئين تحت 17 سنة لأسلحة الايبيه والفلوريه والسابر. وذلك على صالة أسماء بنت النعمان الرياضية بدبي، وتستمر حتى السبت المقبل. ويشارك 105 لاعبين في العمومي، و118 في الناشئين للفتيات.

واعلن اتحاد اللعبة أن قسم التسجيل استقبل استمارات المشاركة من الأندية والمؤسسات الرياضية ومراكز التدريب بالدولة، واشتملت على أندية بني ياس وشباب الأهلي والشارقة والوحدة، ولاعبات مؤسسة المرأة بالشارقة، بالإضافة إلى لاعبي ولاعبات جامعة الإمارات ومراكز التدريب المتخصصة في دبي والعين ورأس الخيمة وأكاديمية إم كي إف إيه، ونادي الظفرة الرياضي.

وتنطلق المنافسات بإقامة مسابقة سلاح الايبيه، تعقبها مسابقة سلاح السابر، ثم مسابقة سلاح الفلوريه، وتقام المباراة النهائية في الرابعة عصراً، وتستكمل البطولة السبت بإقامة مسابقة العمومي، وتستهل بإقامة مسابقة سلاح الايبيه. وأكملت اللجنة المنظمة كل الترتيبات الخاصة بالتنظيم، حيث من المتوقع ان تقام على ثمانية ملاعب لاستيعاب العدد الكبير من المشاركين.

من جهة أخرى، أسند الاتحاد في اجتماعه أخيراً رئاسة لجنة الحكام إلى الدولي موسى البلوشي، ورئاسة اللجنة الفنية إلى د. محمد عطية، على أن يشرف على لجنة الملاعب المهندس علاء لبيب.