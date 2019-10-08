1423 قيداً في سجلات السلة الموسم الجديد

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف اتحاد كرة السلة عن 1423 لاعباً تم قيدهم في 17 نادياً منضوياً تحت مظلة الاتحاد ولكل المراحل السنية، سواء من الذين تمت إعادة تسجيلهم أو المنتسبين الجدد (1256 قيد لاعب مواطن، و17 محترفاً و119 مقيماً و31 من مواليد الدولة و115 من أبناء المواطنات وحملة الجوازات)، مع العلم أن فئة المحترفين الأجانب تقتصر فقط على مرحلة الرجال.

وتضمنت الجداول الرسمية، تسجيل الأندية لـ151 لاعباً في مرحلة الرجال، مقابل 136 لاعباً في مرحلة الشباب، و207 قيود للاعبي الناشئين، مقارنة بكثافة هي الأكبر على صعيدي مرحلتي الأشبال والبراعم «أ» و«ب»، مع 337 قيداً للأشبال و325 للبراعم «أ» و144 للبراعم «ب» وانتهاءً بـ144 قيداً لفئة المدارس.

ورغم اقتصار مرحلة الرجال على 10 أندية فقط ممثلة في أندية: شباب الأهلي، النصر، الوصل، الشارقة، الجزيرة، العين، بني ياس، البطائح، الوحدة والظفرة، إلا أن بقية الأندية السبعة الممثلة في خورفكان، دبا الفجيرة، مليحة، المدام، الذيد، اتحاد كلباء والجزيرة الحمراء، تسجل وجودها ضمن فرق المراحل السنية، ما أسهم في زيادة ملحوظة على قيد اللاعبين المسجلين للموسم الحالي، بجانب الاستفادة التي حققتها الأندية الـ17 كافة من الاستثمار الناجح للمرسوم السامي لصاحب السمو رئيس الدولة، والقاضي بالسماح للفئات الأربع (ممثلة في أبناء المواطنات وحملة الجوازات والمقيمين والمواليد على أرض الدولة) في المشاركة بالمسابقات الرسمية.

العين خارج قائمة المحترفين

استهل العين كأس الاتحاد البطولة المرحّلة من الموسم الماضي لمرحلة الرجال التي يسدل عنها الستار غداً الأربعاء، دون محترفين أجانب، في ظل تأني الزعيم العنياوي في التوقيع مع أي لاعب أجنبي محترف، خصوصاً أن قيد المحترفين وفق نظم اتحاد اللعبة لايزال مفتوحاً حتى نهاية العام الجاري.

ورغم سماح قوانين اللعبة لهذه المرحلة العمرية بتسجيل الأندية لمحترفين اثنين من الأجانب، إلا أن العين فضل حتى الآن عدم قيد أي لاعب، مقارنة مع اتكال الوصل على تسجيل محترف واحد عبر التوقيع مع الأميركي توني مايكل، وقابل ذلك غلق بقية أندية الرجال خانة محترفيها.

النصر الأكثر تسجيلاً للفئات الـ4

تصدر النصر قائمة أكثر أندية السلة تسجيلاً للفئات الأربع ضمن فرق مراحله السنية، وذلك من خلال قيد العميد 42 لاعباً (17 من أبناء مواطنات، 6 من حملة الجوازات، و19 لاعباً من فئة المقيم)، فيما جاء شباب الأهلي في المرتبة الثانية بـ31 قيداً (10 أبناء مواطنات، 3 حملة الجوازات، 8 مواليد الدولة، 10 مقيمين)، وتشارك كل من الشارقة والوصل المركز الثالث بـ26 قيداً، للشارقة (12 من أبناء المواطنات، 5 حملة الجوازات، 1 مواليد، 8 مقيمين)، وللوصل (14 من أبناء المواطنات، 2 حملة الجوازات، 4 مواليد، 6 مقيمين)، ليحتل البطائح المرتبة الرابعة بـ21 قيداً (6 أبناء مواطنات، 2 حملة الجوازات، 2 مواليد، 11 من فئة المقيمين).

88.30 % يمارسون اللعبة بالمجان

واصل اتحاد السلة تشجيعه الأندية على الانخراط في اللعبة، من خلال عدم فرض أية رسوم تسجيل على كل من اللاعبين المواطنين وحملة الجوازات وأبناء المواطنات، والبالغ عددهم 1256 قيداً2 يمارسون اللعبة من دون أية رسوم على تسجيلهم، مقابل اكتفاء الاتحاد بتحصيل رسوم التسجيل على 167 لاعباً، ويمثل ما نسبته 11.7% من إجمالي القيد وشملت فئات اللاعبين المحترفين الأجانب والمقيمين والمواليد، في قيمة تقديرية للرسوم لا تتعدى في إجماليها 200 ألف درهم والمقتصرة حصراً على التسجيل الجديد.

المطوع: الاتحاد حريص على مواصلة دعم الأندية

أكد الأمين العام لاتحاد كرة السلة سالم المطوع، أن اتحاد اللعبة حريص على توسيع قاعدة انتشار اللعبة، وتوفير السبل كافة التي تساعد الأندية في خفض رسوم التسجيل لأدنى قيمة ممكنة، ومنها فتح الباب للتسجيل المجاني في الموسم الجديد لـ1256 لاعباً في المراحل السنية كافة.

وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم»، إن: «قوائم قيد اللاعبين شهدت زيادة ملحوظة عن الموسم الماضي، والتي تعود لانخراط اندية جديدة على صعيد المراحل السنية من جهة، بجانب حرص الأندية على الاستفادة من مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة القاضي بالسماح لهذه الفئات بالمشاركة في المسابقات الرسمية بما يضمن تحقيق فوائد تعود على المنتخبات الوطنية».

وأضاف: «وضع الاتحاد خططاً طموحة لزيادة أعداد ممارسي اللعبة، ومنها التوجه حالياً إلى الأكاديميات على مستوى الدولة بهدف تشجيعها بداية من الموسم المقبل على الانخراط في المسابقات الرسمية، خصوصاً أن في دبي وحدها 15 أكاديمية تتولى تعليم اللعبة». وتابع: «الأمر ذاته ينطبق على الفئات الأربع التي حرصنا على دعمها بصورة كبيرة على صعيد المراحل السنية، وهو ما يؤكده أن النسبة الأكبر المنضوية من هذه الفئات تتركز على صعيدي مرحلتي الناشئين والأشبال، ومنها وجود 40 لاعباً من فئة المقيم تم قيدهم في فئة الأشبال على سبيل المثال مقابل 27 لاعباً من الفئة ذاتها في الناشئين، وبالتالي منح الأندية الوقت الكافي للاستفادة من العناصر الموهوبة بهدف بناء أجيال مستقبلية».

وأوضح: «شدّد الاتحاد في عملية القيد للموسم الجديد على الحفاظ على مدة ثلاث سنوات إقامة كشرط أساسي لتسجيل اللاعب المقيم في فئة الرجال، مقابل مرونة أكبر تقتصر على عام واحد لبقية لاعبي المراحل السنية، على ألا يشترط ايضاً الحصول على موافقة رسمية بعدم الممانعة يرفقها اللاعب من اتحاد الدولة الذي يتبع إليه، وبالتالي منح الأندية فرصاً أكبر للاستفادة من العناصر الموهوبة في فرق مراحلها السنية والبناء على هذه المراحل في رفد فرق الصف الأول لديها، الأمر الذي سيكون له مستقبلاً منافع كبيرة في رفد المنتخبات الوطنية على أسس صحيحة».

محترفو أندية الرجال

1ـ شباب الأهلي: الأميركي سام يونغ (قيد جديد) – الأميركي كريس أنتوني (إعادة تسجيل).

2ـ النصر: الأميركي كارل كيث فاير (قيد جديد) – الأميركي جايلين بوند (إعادة تسجيل).

3ـ الوصل: الأميركي توني مايكل (قيد جديد).

4ـ الشارقة: الأميركي ريشار باسيت (قيد جديد) – الأميركي تايلور ويلكيرسون (إعادة تسجيل).

5ـ البطائح: الإسباني سام مبايا (قيد جديد) – الأميركي جويل أنثوني (إعادة تسجيل).

6ـ الوحدة: الأميركي ريتشارد سامويل (قيد جديد) – الأميركي بيورن كيلي (إعادة تسجيل).

7ـ الجزيرة: الأميركي هيربيت ميلتون (إعادة تسجيل) – الأميركي (سيدريك ويسلي (إعادة تسجيل).

8ـ بني ياس: الأميركي بلال سوني (قيد جديد) – الأميركي دومنيك دافون (قيد جديد).

9ـ الظفرة: الكرواتي زوفانكو بوليان (قيد جديد) – المقدوني زيفتشيفك نيناد (قيد جديد).

10ـ العين: لم يسجل حتى الآن.

رسوم القيد الجديدة ومقارنتها بالعام الماضي

1ـ رسوم تسجيل المحترف الأجنبي 11200 درهم (دون زيادة في الرسوم).

2ـ اللاعب المقيم والمواليد: 5000 درهم (دون زيادة في الرسوم).

3ـ اللاعب المقيم والمواليد لفئة الشباب: 3000 درهم (دون زيادة في الرسوم).

3ـ اللاعب المقيم والمواليد لفئة الناشئين: 2000 درهم (خفض في الرسوم بمقدار 1000 درهم).

4ـ اللاعب المقيم والمواليد لفئة الأشبال: 1000 درهم (خفض في الرسوم بمقدار 2000 درهم).

5ـ اللاعب المقيم والمواليد لفئة البراعم: 500 درهم (خفض في الرسوم بمقدار 2500 درهم).