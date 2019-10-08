«فكتوري تيم» يتوجه إلى فلوريدا للمشاركة في ختام بطولة العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتوجه فريق الفيكتوري تيم، اليوم، إلى مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا الأميركية، للمشاركة في سباق المحطة السادسة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة - الفئة الأولى - الذي سينطلق السبت المقبل.

وتقام البطولة بحلة جديدة ومستحدثة في موسم 2019 ضمن سلسلة السباقات الأميركية «أيه بي بي أيه»، تحت مظلة الاتحاد الدولي.

وينافس بقوة على اللقب العالمي زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، ويشترك في الصدارة مع زورق الفريق الأسترالي أوف شور 222 بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون، والإيطالي جيوفاني كاربيتلا، برصيد متساو 82 نقطة لكل منهما.

وتدخل المؤسسة بزورقين للمرة الأولى هذا الموسم، حيث يخوض أيضاً زورق فيكتوري 33 بقيادة الثنائي البطل العالمي الأميركي جون توملسون، وزميله السويدي المنضم حديثاً إلى المؤسسة اريك ستارك، ويخوض التحدي الأول في الفئة الأولى.

ويترأس البعثة رئيس مجلس إدارة الفيكتوري تيم حريز المر، وتضم أيضاً نائبه محمد المطيوعي، فضلاً عن البطل العالمي السابق محمد المري مدرب الفريق.

وقال حريز المر إن مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم قرر تعزيز حضور الفريق في البطولة العالمية المرتقبة عبر المشاركة بزورق ثان، لزيادة فرص نجاح الحدث، ورفع مستوى المنافسة في وجود أكثر من زورق منافس، من بينها المنافس المباشر على اللقب العالمي الزورق الأسترالي أوف شور 222، والزورق الأميركي مس غيكو 113 الذي فقد فرص المنافسة على اللقب العالمي الأول وسط بلده وبين جماهيره مبكراً.

وأشار إلى أن فرصة الفيكتوري تبدو كبيرة، بعد تساويه في عدد النقاط مع الزورق الأسترالي، ما يجعل فرصته ذهبية للتتويج باللقب.

البرنامج

الأربعاء 9 أكتوبر: وصول الفرق.

الخميس 10 أكتوبر: التسجيل ومسيرة الزوارق.

الجمعة 11 أكتوبر: الاجتماع التنويري والتجارب.

السبت 12 أكتوبر: السباق الرئيس.

الأحد 13 أكتوبر: مراسم التتويج.

الترتيب العام

1- 222 أوف شور- أستراليا 82 نقطة.

2- فيكتوري 3 - الإمارات 82 نقطة.

3- مس غيكو 113 - أميركا 71 نقطة.

4- لوكاس أويل 77 - أميركا 18 نقطة.

5- زابو ريسينيغ 91 - النرويج 7 نقاط.

6- سوديريا سازاني 11- أميركا 7 نقاط.