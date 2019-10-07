«العديد 30» بطل سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

اعتمدت اللجنة المنظمة لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، النتائج الأولية على ضوء تقارير الحكام ومراجعة تسجيل خط البداية في السباق.

وقررت اللجنة تعديل النتائج وإلغاء عدد من المحامل استناداً إلى اللوائح والشروط الخاصة، الواجب الالتزام بها في سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والمتعلقة بإجراءات المشاركة وخط البداية، وغيرها من المواد الموضحة في لوائح السباق، مع احتفاظ كل المتأثرين بالقرارات بحق الاعتراض في المدة القانونية.

وقال بيان صحافي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن اللجنة المنظمة أعلنت بعد اعتمادها النتائج الأولية للسباق، عن فوز طاقم السفينة «العديد 30» لمالكها النوخذة محمد الرميثي بالمركز الأول، وحصول طاقم السفينة «زف زاف 59» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة عبدالله المهيري، على المركز الثاني، وجاء طاقم السفينة «رجام 18» لمالكها طارش القبيسي، وبقيادة ابنه النوخذة أحمد في المركز الثالث، فيما حل طاقم السفينة «فلاح 93» لمالكها محمد الحمادي وبقيادة ابنه النوخذة يوسف، في المركز الرابع.

وفي بقية المراكز نال طاقم السفينة «السرب 80» لمالكها النوخذة الحر المهيري المركز الخامس، و«حشيم 199» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن عبدالله المركز السادس، و«برق 183» لمالكها محمد الحمادي وبقيادة ابنه النوخذة جابر، المركز السابع، وحصل طاقم السفينة «بن غازي 180» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة علي الرميثي، على المركز الثامن، وجاء طاقم السفينة «دهيس 19» لمالكها النوخذة خادم المهيري في المركز التاسع، ثم السفينة «أطلس 12» لمالكها النوخذة أحمد السويدي، في المركز العاشر.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، إن «اللجنة المنظمة تسعي لإنجاح كل الأنشطة والفعاليات من خلال التزامها مع المتسابقين في تنفيذ وتطبيق اللوائح الخاصة المنظمة للأحداث والسباقات، وهذا ما تم تطبيقه في سباق أول من أمس، الذي لم يُظهر فيه بعض النواخذة والبحارة التعاون مع اللجنة في إجراءات خط البداية، والتقدم بصورة واضحة عند عوامات البداية، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للائحة المتعلقة بالوقوف بالصورة الصحيحة قبل بداية السباق وأثناء انطلاقه».

وأشار إلى أن «اللجنة المنظمة تطلب دائماً من كل النواخذة والملاك والبحارة الالتزام الكامل خلال السباق والاطلاع على اللوائح، لكن الأمر زاد عن حده في السباق الأخير، واضطرت اللجنة المنظمة لاتخاذ هذه القرارات».

نتائج السباق

1- العديد 30.

2- زف زاف 59.

3- رجام 18.

4- فلاح 93.

5- السرب 80.

6- حشيم 199.

7- برق 183.

8- بن غازي 180.

9- دهيس 19.

10- أطلس 12.

اللجنة المنظّمة تلغي نتائج عدد من المحامل.